Heartstopper su Netflix è disponibile solo da oggi, venerdì 22 aprile, ma è una serie tv molto attesa ancor prima del suo lancio.

Heartstopper è conosciuta tra il pubblico di giovanissimi perché è un fumetto young-adult di Alice Oseman, pubblicato sul web. L’autrice ha scritto anche l’adattamento televisivo per la piattaforma di streaming.

La trama di Heartstopper è molto semplice e si pone come scopo quello di raccontare l’amore in tutte le sue forme. Teen drama LGBTQ+ che ha al centro l’amicizia tra Nick Nelson, popolare studente di una scuola superiore maschile, e Charlie Spring, un ragazzo apertamente gay, suo coetaneo. Inizialmente tra i due si instaura un legame molto profondo, destinata nel tempo a diventare qualcosa di più. Charlie infatti si innamora di Nick, ma è convinto di non avere alcuna speranza con lui. L’amore, però, ha in serbo per loro molte sorprese.

Intorno a loro ruotano il classico gruppo di amici, tutti diversi tra loro e ciascuno con loro peculiarità; insieme faranno un percorso alla scoperta di sé stessi, affrontando paure e pregiudizi.

Heartstopper su Netflix è la serie tv perfetta se avete amato l’amore tenero raccontato in Love, Victor. Uno show etichettato come teen drama che non farà appassionare solo gli adolescenti, ma anche un pubblico più ampio. La storia è piuttosto universale, però è in grado di abbracciare ognuno di noi – e per questo è facile identificarsi nei personaggi.

Nel cast principale troviamo Joe Locke nel ruolo di Charlie Spring e Kit Connor in quello di Nick Nelson. I due attori giovanissimi affiancano l’attrice premio Oscar Olivia Colman nei panni di Sarah Nelson, madre di Nick. Alla regia c’è Euros Lyn che ha diretto moltissime serie britanniche, tra cui Sherlock e Doctor Who.

La prima stagione di Heartstopper su Netflix è composta da otto episodi dalla durata di circa mezz’ora ciascuno.

