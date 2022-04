Tutto pronto per la terza tappa del Mondiale di Formula 1 2022, che si terrà in Emilia-Romagna sul fantastico circuito di Imola e in programma questo weekened 22-24 aprile. Lo scorso appuntamento dell’Australia ha visto trionfare ancora una volta il monegasco Charles Leclerc a bordo di una Ferrari che, fino a questo momento, sta dimostrando di essere molto competitiva. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari, inaugurato nel 1953 e conosciuto anche come autodromo di Imola, è un circuito automobilistico che si trova nel comune di Imola, nella città metropolitana di Bologna.

Il tracciato di Imola (lungo 4909 metri) presenta 19 curve totali ed è uno dei pochi in cui si corre in senso antiorario. Il tempo record, ottenuto su questa pista ed in gara, appartiene a Lewis Hamilton (su Mercedes AMG) stabilito nel 2020 in 1’15″484. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming l’attesissima gara. Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, inizierà quest’oggi, venerdì 22 aprile, con le Prove Libere 1 alle ore 13.30, successivamente toccherà alle Qualifiche alle ore 17.00, mentre domani spazio alle Prove Libere 2 alle ore 12.30 ed alla Sprint Race alle ore 16.30. La gara, invece, si terrà domenica 24 aprile alle ore 15.00.

Il GP Imola sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Per quanto riguarda TV8, per il GP Imola, anche il canale del digitale terrestre trasmetterà la diretta in chiaro. Non ci resta che augurare buon divertimento a tutti gli appassionati di motori e di Formula 1.

