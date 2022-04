Il finale di stagione di NCIS 19, a quanto pare, metterà in discussione la leadership appena conquistata da parte del nuovo arrivato, l’agente speciale Alden Parker (la new entry della stagione Gary Cole), che ha preso le redini della squadra dopo il doloroso addio allo storico capo Gibbs.

Ebbene il finale di stagione di NCIS 19, oltre ad introdurre il personaggio dell’ex moglie di Parker, vedrà quest’ultimo travolto da un caso di omicidio, che finirà per avere ripercussioni su tutta la squadra.

CBS ha rivelato la trama del finale di stagione di NCIS 19. L’episodio si intitola Birds of a Feather (in italiano “due gocce d’acqua”) e coinvolge in prima persona il nuovo leader del team Alden Parker, che si ritrova apparentemente incastrato in una vicenda gravissima.

Ecco la trama del finale di stagione di NCIS 19, il ventesimo ed ultimo episodio che sarà trasmesso da CBS il prossimo lunedì 23 maggio.

Quando l’agente Parker viene incastrato per omicidio, la squadra mette a rischio il proprio lavoro e la propria vita per guadagnare tempo e scoprire la verità.

Il finale di stagione di NCIS 19 sarà seguito da quello dello spin-off NCIS: Hawaii: ecco la trama dell’episodio intitolato Ohana.

Il capitano Milius continua a lavorare con Tennant e la sua squadra all’indomani dello scambio di prigionieri tra gli Stati Uniti e l’Europa orientale. Inoltre, Whistler segue il consiglio di Ernie e fa un grande gesto nella speranza di riconquistare Lucy.

Il finale di stagione di NCIS 19 non arriverà in Italia prima dell’autunno: la programmazione di Rai2, che trasmette la serie in prima tv assoluta, è attualmente a quota nove episodi e proseguirà fino alla fine della primavera, prima di interrompersi in estate e, come sempre, ripartire in autunno con l’ultima parte di stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com