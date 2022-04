Abbiamo notizie ancora più fresche sul OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, il prossimo dispositivo low-cost del produttore cinese. Il leaker Yogesh Brar ha fornito diverse indicazioni a riguardo, che possiamo riassumere nell’elenco delle specifiche tecniche a seguire. Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dovrebbe includere uno schermo LCD con frequenza di refresh rate a 120Hz ed essere spinto dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm, con storage interno a partire da 128GB. La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla, con un sensore principale da 64MP.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G



•120Hz LCD panel

•Snapdragon 695

•64MP AI triple camera

•5,000mAh battery

•33W SuperVOOC charging

•128GB base storage



Blue & Black color options



Price under 20k pic.twitter.com/xTNwCCYSQY — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 20, 2022

La batteria avrà probabilmente una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W SuperVOOC. Le opzioni di colore in cui il dispositivo dovrebbe essere reso disponibile sono il blue e il nero. Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G avrà un prezzo al di sotto delle 20 mila rupie indiane, pari a circa 241 euro al cambio attuale (sappiamo che le cifre nel nostro Paese aumentano sempre di un po’ in ragione della pressione fiscale vigente, quindi aspettiamoci un tetto che non dovrebbe comunque superiore i 300 euro).

In passato del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G era stato detto avrebbe avuto uno schermo con diagonale da 6.59 pollici, 6/8GB di RAM, 128/256GB di storage interno, fotocamere posteriori secondarie da 2 + 2MP (forse un sensore macro ed uno di profondità). La fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 16MP. Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sarà presentato il 28 aprile insieme al OnePlus 10R (rebrand del OnePlus Ace, già presentato in Cina), di cui sappiamo esisteranno due varianti, una con batteria da 4500mAh e ricarica rapida a 150W, un’altra da 5000mAh con ricarica rapida a 80W. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

