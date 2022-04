Quasi 200 copertine di dischi sono esposte a Torino, in via della Consolata 11E, in una mostra che raccoglie quelle più preziose e ricercate, perché realizzate da artisti come: Andy Warhol, Basquiat, Keith Haring, Jeff Koons, Ai Wei Wei, Banksy, Peter Blake, Dalì, Picasso, Clemente, Annie Leibovitz, Roy Lichtenstein, Magritte, Robert Mappelthorpe, Mirò, Rauschenberg, Schnabel, Lodola, Schifano, Bonvi, Andrea Pazienza, Crepax, Mimmo Paladino, Liberatore, etc.

Io ho contribuito con un lungo articolo, pubblicato sul catalogo, e aggiungendo qualche pezzo prezioso alla vasta e importantissima collezione di Vincenzo Sanfo, coadiuvato dalla figlia Giorgia.

Il Musa è uno spazio fantastico dove Pierluca Lobina, il proprietario, ha riportato i muri allo storico edificio tipico del quadrilatero romano.

La mostra, creata anche in concomitanza del prossimo Eurovision Song Contest, rimarrà aperta fino a settembre.

Il giorno dell’inaugurazione ho girato un lungo reportage dove Vincenzo e Giorgia Sanfo raccontano dettagliatamente tutti i dischi esposti. Ho anche spinto Pierluca Lobina, restio ad apparire, a parlare di questo luogo che potrebbe diventare centro di cultura per Torino. Ferruccio D’Angelo mi ha invece raccontato le sculture che fa recuperando bidoni metallici.

Questa è invece una breve sintesi del lungo ed esaustivo articolo che ho scritto per il catalogo:

L’arte visiva incontra quella musicale quando l’industria decide di “vestire” i dischi con delle copertine personalizzate. Prima, infatti, esistevano solo buste col logo della casa discografica bucate al centro per mostrare l’etichetta del vinile con su scritto titolo, interprete e autori. E, tra i primi a creare questi nuovi involucri per dischi, c’è già Andy Warhol che in futuro inventerà quella che è considerata la più bella ed originale copertina mai creata: “Stick Fingers” dei Rolling Stones.

ANDY WARHOL

È un Andy squattrinato quello che, a partire dal 1949, disegna le prime copertine per la Columbia Records: “A program of Mexican Music” di Carlos Chavez e “Prokofiev” di Alexander Nevsky. Lo stile futuro di Warhol non è ancora presente in questi lavori. La rivoluzione è già nell’avere copertine di dischi personalizzate. Andy lavora soprattutto su copertine di musica classica o jazz. Ama rendere protagonista la scrittura, il logo, oltre al disegno. In “Monk” di Thelonious Monk nel 1954 il nome dell’artista occupa tutta la copertina. Il primo volto che disegna è quello di Count Basie, nel 1955. Poi si focalizza sugli strumenti col clarinetto di Artie Shaw in “Both fetta in the groove”, la tromba di Joe Newman in “I’m still swinging”, la chitarra di Kenny Burrell o il sax di Johnny Griffin (questi due album per l’etichetta Blue Note). Il primo disegno di un sensuale corpo femminile Andy lo fa per l’album “Blue light” di Kenny Burrell.

A metà degli anni ’60 Andy è già un artista famoso. Ma lui sa che la musica gli può dare un ulteriore impulso proiettandolo in un mondo che amplifica tutto ciò che tocca. Potrebbe approcciare qualsiasi artista famoso. Ma è lui a voler essere il protagonista. Quindi ha bisogno di scommettere su qualcuno che non ha successo, per dimostrare che è lui ad essere l’ARTISTA.

Una sera del 1965 nel Cafè Bizarre di New York si esibisce un gruppo chiamato Velvet Underground. La loro esibizione appare scandalosa e volgare, tanto che vengono licenziati la sera stessa. Tra gli avventori ci sono alcuni che frequentano la Factory di Warhol e ne parlano con Andy, consigliandoli di assumerli come resident band. Alla Factory manca la musica e Warhol sta allestendo lo show Exploding Plasting Inevitable. Questo rappresenta la svolta per i Velvet Underground che si ritrovano nel luogo più aristocratico ed eccentrico di tutta l’arte mondiale.

Andy suggerisce loro di includere nel gruppo Nico, una modella che frequenta la Factory e che alle spalle ha anche una partecipazione a “La dolce vita” di Fellini ed è compagna di Brian Jones dei Rolling Stones.

Andy sa che la copertina di quell’album è più importante del contenuto. Deve essere unica. E lo è. Disegna una banana su sfondo bianco. Sotto solo la scritta Andy Warhol. Non il nome del gruppo né il titolo dell’album. Lui firma quel disco come fosse una sua opera d’arte. Sulla banana c’è la scritta “Peel slowly and see (Sbuccia lentamente e guarda)” Infatti la pellicola gialla si può togliere per lasciare apparire una banana di colore rosa, chiaro riferimento al sesso maschile.

Poi arriva il capolavoro assoluto. Nel 1971 per “Stick Fingers” dei Rolling Stones, Andy fa fotografare Joe Dalessandro, modello e attore della sua Factory, fasciato in un paio di jeans Levi Strauss, che Warhol ritiene il più bel paio di pantaloni mai disegnato, che vanno comprati nuovi perché indossandoli assumono la forma di chi li porta. Infatti nella foto è evidente il rigonfiamento dei genitali. Non solo, Warhol si inventa una vera zip, cucita sulla copertina, che aprendola lascia vedere le mutande. Questo creerà problemi ai negozianti di dischi perché la zip metallica rovina le copertine degli album impilati sopra. Così in seguito fu rimossa.

Nel 2003, il canale televisivo VH1 voterà “Sticky Fingers” come miglior copertina di album di sempre.

JEFF KOONS

L’artista che viene considerato l’erede di Andy Warhol, controverso, accusato a ragione anche di aver copiato da foto le sue opere e noto ai più in Italia purtroppo soprattutto per essere stato il marito della pornostar Ilona Staller. Jeff ha realizzato la copertina di “Art Pop” di Lady Gaga. Per farla, ha creato una statua (alcuni dicono di cera altri di porcellana) raffigurante la cantante che ha fatto uscire da una Primavera di Botticelli in frantumi.

KEITH HARING

L’unicità delle opere di Keith creano immediato interesse nel mondo della moda e soprattutto in Fiorucci, che gli chiederà di disegnare l’intero negozio nel centro di Milano, e naturalmente in David Bowie che gli affida la copertina di “Without you” nel 1983. Keith disegnerà anche quelle di Sylvester e dei Run DMC. Tre copertine per tre generi musicali completamente differenti.

JEAN MICHEL BASQUIAT

L’originalità nervosa, quasi infantile, di questo artista incredibile rimarrà impressa nelle copertine. In realtà con “Beat Bop” di Rammellzee fa molto di più. Basquiat, prima diventare uno street artist, aveva creato il gruppo musicale Gray col filmaker Michael Holman e si erano esibiti anche nei famosi CBGB’s e Max’s Kansas City di New York, locali punk per eccellenza. Nel 1983 è già famoso e decide di produrre i due artisti hip hop Rammellzee e K-Rob. Non solo, è lo stesso Basquiat a fare il “beat” nella registrazione. Inevitabile per lui disegnarne la copertina.

Nel 1981 aveva disegnato quella di “First album” pubblicata dagli Offs, un gruppo ska-punk di suoi amici.

Questi due album furono stampati in pochissime copie e ciò li rende oggi ricercatissimi, tanto che hanno raggiunto prezzi altissimi per chi li volesse comprare.

JULIAN SCHNABEL

Artista poliedrico è lui il regista del film “Basquiat” ed è anche l’autore di due copertine: quella per “The big picture” di Elton John nel 1997, ma soprattutto “By the way” dei Red Hot Chili Peppers nel 2002, dove ha disegnato sua figlia Stella, all’epoca fidanzata con John Frusciante, chitarrista del gruppo. Sullo sfondo: un paesaggio californiano.

BANKSY

L’artista più misterioso mai esistito, le cui opere appaiono all’improvviso e hanno profondi significati sociali, ha disegnato nel 2003 due copertine dei Blur: “Think Tank” e “Out of Time”, il singolo tratto da quell’album. In entrambe le sue opere c’è l’impossibilità di comunicare soprattutto l’inquietante immagine di due innamorati a cui due scafandri impediscono di baciarsi. Premonizione dell’era pandemica?

PETER BLAKE

L’artista della pop-art britannico è diventato famoso soprattutto per aver realizzato, con la moglie Jann Haworth, la famosissima copertina “Sgt. Pepper” dei Beatles, che fu poi ripresa ironicamente da Frank Zappa per l’album dei suoi Mothers of Inventions “We’re only in it for the money”. Blake ha poi realizzato anche le copertine del famoso Band Aid “Do they know it’s Christmas?” nel 1984 e di album di Pentangle (Sweet Child), Who (Face dances), Paul Weller (Stanley road), Eric Clapton (24 nights) e Oasis (Stop the clock).

ROBERT MAPPLETHORPE

Il famoso fotografo si innamora di Patti Smith e i due vivono per alcuni anni in un appartamento nel famoso Chelsea Hotel di New York. Patti sogna di diventare una poetessa del rock ed è Robert a ritrarla nella copertina del suo primo album “Horses”. La fa sembrare come Keith Richards, l’idolo di Patti. Anche la foto nella copertina di “Wave” è sua. Qui rende Patti più dolce e smarrita, con due colombe in mano. Oltre alle foto di Patti, Robert firma anche la copertina di “Night works” degli Scissors Sister

MARIO SCHIFANO

L’esperimento italiano più riuscito dal punto di vista artistico è indubbiamente “Le stelle di Mario Schifano”. Il gruppo viene creato nel 1967 da Giandomenico Crescentini, ex bassista dei New Dada di Maurizio Arcieri. Non si sa se Schifano avesse già notizia dell’interesse di Andy Warhol per i Velvet Underground, rimane il fatto che capisce immediatamente il potere della musica. La collaborazione con questi musicisti va ben oltre il fatto di disegnare la copertina del ricercatissimo e prezioso album, visto che pare sia stato stampato in soli 500 esemplari reperibili nelle gallerie d’arte e in pochissimo negozi. Oggi le quotazioni sono alle stelle, come quelle dipinte sulla copertina. La scelta del nome è da legarsi ai dipinti astrali di Schifano. La musica è psichedelia pura con una lunga improvvisazione sperimentale che occupa tutto un lato del disco. Durante i live, sul gruppo venivano proiettati filmati realizzati dallo stesso Schifano come il suo film “Anna Carini in agosto vista dalle farfalle”. Oggi questo esperimento è considerato avanguardia pura e citato in tutto il mondo.

LODOLA

Marco Lodola è un artista internazionale e di recente l’esposizione delle sue opere in 400 negozi Dior nei centri delle città di tutto il mondo ha sancito questa sua enorme popolarità. È inoltre l’unico artista vivente esposto agli Uffizi di Firenze. Il suo legame con la musica parte dal fatto che Lodola è un chitarrista e dall’amicizia con Omar Pedrini, che lo ha portato a realizzare un cavallo luminoso fotografato nella copertina dei Timoria. Ha poi collaborato con Max Pezzali degli 883, sia disegnando la copertina de “Gli anni” che l’enorme scenografia del tour. Ha creato opere luminose per i concerti degli Stadio e di Bocelli. Da sempre veste luminosamente le scenografie per tutti i miei programmi televisivi: Roxy Bar, Premiato Circo Volante del Barone Rosso, WE HAVE A DREAM e l’esposizione Rock’n’Music Planet in Piazza Duomo a Milano nel 2008. Ho poi portato io stesso Gianluca Grignani nel suo studio dove ha realizzato la copertina dell’album “A volte esagero”.

MIMMO PALADINO

Grande amico di Lucio Dalla, ha fatto un piccolo disegno per lui che è diventata la copertina di “Henna”, album che contiene l’omonimo brano che è in assoluto quello preferito da Lucio. Mimmo ha diretto anche il film “Quijote” dove Lucio Dalla è Sancho Panza, mentre Don Chisciotte è interpretato da Peppe Servillo. Paladino ha disegnato anche copertine dei quasi conterranei Almamegretta di Raiz. Quando la sua installazione “I dormienti” arriva alla Roadhouse di Londra, Brian Eno ne scrive la musica e naturalmente la copertina del disco la disegna Mimmo. Sue altre copertine e la litografia all’interno del disco “Anema e core” di Francesco De Gregori.

BONVI

Quella del fumetto è erroneamente considerata arte povera, non quella di Michelangelo Pistoletto, che fra l’altro ha realizzato una copertina per l’album “Ah” di Enrico Rava. Bonvi ha realizzato la copertina dell’amico modenese Maurizio Vandelli, album solista del leader dell’Equipe 84. Per farla, Bonvi ha preso spunto dal suo fumetto “Storie dello spazio profondo”, i cui testi erano di Francesco Guccini. Questo fumetto ha persino ispirato “Star Wars” nella scelta dei personaggi. Nell’originale Bonvi aveva disegnato se stesso alla guida dell’astronave scalcinata e nella copertina de “L’altra faccia di Maurizio Vandelli” l’ha sostituita alla sua. Bonvi ha disegnato anche la copertina di un gruppo quasi sconosciuto, i Jewster Beast” e ha usato immagini del suo “Dopobomba” per la copertina di “Poeticai Freakscream”

ANDREA PAZIENZA

tra la fine degli anni 70 e l’inizio di quelli ’80 è Bologna la capitale della rivoluzione musicale e artistica in Italia. Così i cantautori attingono da questa nuova realtà per rigenerarsi. Edoardo Bennato nel 1980 chiama i Gaznevada a suonare nel suo album “Uffà! Uffà!”. Roberto Vecchioni invece si affida ai disegni dell’astro emergente Andrea Pazienza. La collaborazione inizia nel 1979 con “Robinson, come salvarsi la vita” e continua con gli album successivi: “Montecristo”, “Hollywood Hollywood”, “Il grande sogno” e nei singoli “Vorrei”, “Signor giudice” e “Hotel degli assassini”. Andrea ha disegnato anche le copertine degli album “Passpartù” (P.F.M.), “S.O.S. Brothers” e “Black out” (Enzo Avitabile), “Cuori di pace” (Amedeo Minghi) e “Antipatici antipodi” (Claudio Lolli).

Purtroppo l’avvento del CD prima e addirittura della musica “liquida” adesso ha vanificato la magia della pittura sulle copertine dei dischi che in passato ha reso questi album a 33 giri delle vere e proprie opere d’arte.

