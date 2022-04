Carlo Conti torna su Rai1 con The Band, il nuovo format Rai che promette di riportare la musica in TV. Si parte venerdì 22 aprile, quando gruppi musicali di diversa origine e provenienza si sfideranno in nome del sound, dell’energia e della grinta dei grandi concerti dal vivo.

Tante le band che si sono presentate ai provini, di generi e composizioni diversi. Nessun limite di età e genere: gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica e anche giovanissimi che suonano per divertimento a scuola.

The Band va in scena da un teatro, il Verdi di Montecatini Terme, per sottolineare l’urgenza di tornare alla musica dal vivo dopo la pandemia ma anche per avvicinare maggiormente il pubblico alle atmosfere dei concerti al chiuso, che finalmente riprendono.

Ciascuna band sarà guidata da un tutor ed ogni tutor sarà anche giudice. Voterà le esecuzioni delle altre sette band ma non della Band che gli è stata affidata. Saranno in tutto 16 le band della prima puntata.

Tutor e giuria

Gli otto tutor sono Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti.



A giudicare le 8 band ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

La parte comica è affidata ai Boiler: Federico Basso e Davide Paniate.

Le band della prima puntata

Emilia Romagna:

RIFLESSO (Ferrara)

JF BAND (Parma)

Friuli:

LIVING DOLLS (Udine)

Lazio:

ACHTUNG BABIES (Roma)

ISOLADELLEROSE (Roma)

GEMINI (Anagni)

Lombardia:

CHERRY BOMBS (Milano)

XELA UNPLUGGED (Gallarate)

DAN E I SUOI FRATELLI (Milano)

SILENT PROJECT (Milano)

Marche:

N’ICE CREAM (Venarotta, AP)

Piemonte:

MONS (Collegno, TO)

ANXIA LYTICS (Tortona, AL)

Puglia:

LA CHIAMATA D’EMERGENZA (Bari)

Toscana:

ROJABLORECK (Massa Carrara)

Veneto:

KELLER BAND (Padova)