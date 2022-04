Esce Cartagine di Emanuele Aloia, il nuovo singolo inedito dell’artista pronto a regalare ai fan nuova musica. La nuova canzone sarà in radio dal 29 aprile e ad annunciarlo è lo stesso Aloia con un post sui social. Nel suo profilo Instagram, ormai vuoto – il cantante ha infatti provveduto a rimuovere tutti i contenuti postati precedentemente – Emanuele Aloia condivide solo due immagini nuove ed annuncia l’uscita di nuova musica.

Il primo capitolo del nuovo album di inediti si intitola Cartagine e sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 29 aprile. Il brano è stato scritto dallo stesso Emanuele e vanta la produzione artistica di Steve Tarta.

Il significato del testo di Cartagine di Emanuele Aloia

Un amore che viaggia nel tempo e nello spazio è il fulcro del testo di Cartagine di Emanuele Aloia che invita i fan ad immaginare un amore così intenso da resistere a tutto e a tutti e in grado di viaggiare nello spazio. Lo paragona a due satelliti vicini alla luna che viaggiano nel tempo tra la preistoria e il presente.

Emanuele Aloia racconta:

“Provate ad immaginare un amore talmente intenso da aver vissuto alla corte di un imperatore, per poi, ritrovarsi negli anni ’40 dentro il famoso bacio di Times Square e, ancora, a viaggiare nello spazio come due satelliti che han visto da vicino anche la luna per poi, d’improvviso, tornare indietro fino alla preistoria. Tutto questo accompagnato da una canzone che puoi ascoltare in silenzio o puoi cantare con i finestrini abbassati insieme agli amici in un viaggio di inizio estate, trasportati da un’onda di significato e di suono”.