C’è un aggiornamento che non ci aspettavamo in corso per i Samsung Galaxy S9 e S9+, anche se riguarda il mercato USA ed i dispositivi venduti tramite il vettore locale Verizon. L’upgrade, molto probabilmente, verrà esteso a livello globale, quindi la questione ci interessa comunque, anche se non immediatamente. Dei Samsung Galaxy S9 e S9+ in tempi non sospetti era stato riferito avrebbero smesso di ottenere aggiornamenti ufficiali da parte del colosso di Seul, avendo ormai maturato un’età tale da raggiungere questo livello, che è poi quello finale che un dispositivo patisce alla fine del suo ciclo di vita).

In ogni caso, la build rilasciata tramite il vettore Verizon fa riferimento alla versione software QP1A.190711.020.G960USQU9FVB2 e QP1A.190711.020.G965USQU9FVB2, rispettivamente destinate ai Samsung Galaxy S9 e S9+. I dispositivi, con questo aggiornamento, sembrano aver entrambi ricevuto le patch di sicurezza di marzo 2022 e migliorie relativi alle prestazioni in generale. Parliamo, forse, dell’ultimo upgrade ufficiali che i Samsung Galaxy S9 e S9+ riceveranno, anche se, in casi come questo, non è mai detta l’ultima parola (lo stesso è accaduto con il Note 9, che ha poi ricevuto, nonostante la cessazione del supporto software ufficiali, altri aggiornamenti sporadici).

Ad ogni modo, a distanza di 4 anni dal lancio, non si poteva certamente chiedere di più ai Samsung Galaxy S9 e S9+: per questi telefoni è arrivato il momento della pensione. Vi ricordiamo che i due smartphone vennero lanciati nel lontano 2018, passando per i diversi livelli di supporto software, fino a quelli trimestrali (per poi, infine, arrivare al punto in cui è adesso). Vedremo se tale upgrade rilasciato tramite l’operatore americano Verizon raggiungerà anche i modelli europei dei Samsung Galaxy S9 e S9+ e, nel caso, quali miglioramenti apporterà.

