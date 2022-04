Più di 40 ore di concerti in 8 giorni per un totale di oltre 200 artisti. Sui maxi schermi allestiti all’interno del parco, martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio si potrà assistere alla diretta delle semifinali e della finalissima di Eurovision Song Contest che vedrà in gara per l’Italia Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo 2022.

Dal 7 al 14 Maggio si terrà Eurovision Village, in occasione dell’evento musicale Eurovision Song Contest che quest’anno approda a Torino. Il Parco del Valentino quello che ha tutta l’aria di essere un villaggio. Lo spazio sarà aperto a tutti, e ad ingresso gratuito, progettato a misura di giovani e famiglie.

“Torino è una città straordinariamente ricca di attività culturali ed eventi. Con l’Eurovision Village intendiamo celebrare la musica nel rispetto dell’ambiente –afferma Rosanna Purchia, Assessora alle Politiche Culturali della Città -. Vogliamo valorizzare la forte vocazione artistica della città per animare e accendere i riflettori sul nostro territorio nel segno della Pace: la voce dei giovani sarà simbolo di speranza nel nostro futuro “, così di fianco allo spazio del Pala Olimpico, che accoglierà l’evento, sorgerà nel verde il villaggio musicale.

“Un’occasione per rivivere l’atmosfera delle Olimpiadi del 2006 – aggiunge Domenico Carretta, Assessore ai Grandi Eventi della Città-. L’Eurovillage sarà il centro nevralgico delle giornate di Eurovision aperte a tutti i cittadini, con lo sfondo del parco del Valentino, uno spazio ampio e adatto a tutte le necessità, anche di sicurezza, che un Village di questo tipo presuppone“.

Tutti gli ospiti di Eurovision Village

Domenica 8 maggio è dedicata ai diritti e alla comunità LGBTQ+, con le Karma B, Elasi e Plastica, Cristina D’Avena feat Gem Boy.

unedì 9 maggio è la giornata dell’Europa con Melancholia + Little Pieces of Marmelade, Legno e Negrita.

Mercoledì 11 maggio è il ‘Torino Calling day’ con Bandakadabra e rapper del territorio.

Venerdì 13 maggio è dedicato alla World Music con The Sweet Life Society, Roy Paci, Davide Shorty e molti altri.