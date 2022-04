Recentemente potrebbe esservi capitato di veder sparire alcuni episodi di serie animate e live-action su Disney+. Sappiate che non dipende dal vostro account, ma trattasi di un problema piuttosto ricorrente. Come riportato da ‘whatsondisneyplus.com‘, c’è un bug dietro questa disfunzione, un ‘glitch’ backend che la stessa piattaforma di video in streaming ha riconosciuto. Il disturbo riguarda solo un certo numero di account, ma è comunque presente su larga scala a livello mondiale (non stupitevi se questa cosa vi ha riguardato personalmente, c’era da metterlo in conto vista la portata del disturbo, non propriamente una sciocchezza).

Parliamo pur sempre di un bug e non di censure dovute a tematiche controverse oppure ad inizi di migrazione da un ecosistema ad un altro, come qualcuno si era già preoccupato di ipotizzare. Le serie TV da cui sono spariti uno o più episodi sono diversi, tra cui i seguenti (potrebbe anche interessare altre serie e non solo quelle che stiamo per menzionare):

“Hannah Montana, Ducktales, Once Upon A Time, X-Men And The Wolverine, Ultimate Spider-Man, Agent Carter, Big City Greens, The Proud Family, Austin & Ally, Big Hero 6, The Wizards Of Waverley Place, Bizaardvark, Lab Rats Elite Force, Marvel Rising, Mickey Mouse Clubhouse e The Owl House“.

Già in altre occasioni era successo che qualche episodio scomparisse da Disney+ (circostanze che differivano perfino da un territorio ad un altro). Se vi è capitato di sperimentare questa situazione, oltre a sapere che non siete gli unici, dovete anche essere a conoscenza del fatto che la società sta lavorando per risolverla nel più breve tempo possibile, anche se non siamo in grado di fornirvi tempistiche precise. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: proveremo a rispondervi in tempi stretti.

Continua a leggere su optimagazine.com