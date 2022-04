Destini analoghi per le due formazioni calcistiche campane di Serie A: Napoli e Salernitana. La squadra di Spalletti è terza in graduatoria alle spalle di Milan ed Inter ( che però ha una gara in meno), il team di Nicola dopo il blitz di Udine , condivide l’ultima piazza con Genoa e Venezia. Granata e lagunari hanno da recuperare lo scontro diretto non disputato causa Covid.

Il Napoli corre per il Tricolore, la Salernitana per una Salvezza che fino a due turni orsono sembrava impossibile. Tutto può accadere nelle ultime cinque giornate della massima serie A, ma gli stati d’animo tra Napoli e Salernitana sono molto, ma molto diversi.

Cominciamo dal Napoli che ha conquistato, per modo di dire, un solo punto nelle ultime due gare casalinghe contro Fiorentina Roma. L’ambiente azzurro è in depressione. I tifosi non credono più nell’impresa nonostante che il distacco in classifica ed il calendario consentano ancora al Napoli di poter recuperare il distacco dalle due milanesi (leggi di più) . Il Napoli sembra essersi avviluppato in una spirale di negatività che gli impedisce di restare ferocemente concentrato sul traguardo Scudetto. Tocca a Spalletti motivare l’ambiente affinché il finale del Napoli sia in crescendo. Un finale sbracato sarebbe un disastro anche per il lavoro futuro del club. Una vittoria ad Empoli, le sfide Inter Roma e Lazio Milan potrebbero già far volgere la situazione a favore del Napoli. Sarebbe un delitto non profittarne.

Diametralmente opposta e la situazione in casa Salernitana. La doppia vittoria esterna contro la Sampdoria e l’Udinese ha ridato vigore alle speranze di Salvezza dei granata. Il recupero della sfida contro il Venezia e lo scontro diretto contro il Cagliari consentono ai granati di Davide Nicola di esser praticamente padroni del proprio destino in una volata mozzafiato (leggi di più). Il morale della Salernitana è alle stelle ed è emblematico che le reti decisive per le due vittorie siano state siglate da Fazio e Verdi tra i due atleti più criticati della nuova gestione.

Napoli e Salernitana scriveranno nel prossimo mese pagine importanti della loro storia sportiva. I traguardi sono ben diversi , ma la tensione emotiva dei tifosi è alle stelle. Tocca ai protagonisti sul campo dare il mille per cento per non aver alcun rimpianto quando alla fine si faranno i conti. Il Napoli vincerà lo Scudetto? La Salernitana otterrà la Salvezza. Lo scopriremo solo vivendo, ma per intanto voi cosa ne pensate di questi sprint finali?

