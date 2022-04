Sono da registrare problemi mail Virgilio oggi 21 aprile: molti utenti che detengono un account di posta elettronica proprio con il provider lamentano di non riuscire ad accedere al loro profilo e dunque leggere i messaggi in entrata come inviarne anche di nuovi a qualsiasi destinatario.

Il servizio Downdetector mostra la gravità della situazione corrente per il disservizio con una curva di segnalazioni del down che conta qualche centinaio di alert. La posta elettronica risulta inaccessibile dalle ore 10:00 circa di questa mattinata di giovedì 21 aprile.

I problemi Virgilio mail non hanno per ora una causa dichiarata. Non ci sono feedback che spieghino il perché dei malfunzionamenti in questi minuti e ore. La situazione risulta essere tanto più grave perché non ci sono modalità attraverso le quali il servizio sia comunque raggiungibile. L’accesso alla posta è comunque negato sia dopo un tentativo di autenticazione via browser, sia via app dedicata per dispositivi Android e per iPhone.

Esistono dei canali di supporto per i problemi Virgilio mail ora attivi. Possiamo fare riferimento all’app del servizio di posta elettronica per ottenere assistenza. Seguendo il percorso team Menu – Impostazioni e Supporto si potrà inoltrare una richiesta e dunque chiedere aiuto anche in questo specifico caso. In alternativa, si potrà procedere ad un’operazione molto simile attraverso il sito web Virgilio nella specifica sezione Aiuto raggiungibile all’indirizzo http://aiuto.virgilio.it/.

Aggiornamento 10:30 – I problemi con la posta di Virgilio stanno in parte rientrando. Le segnalazioni di disservizi nell’accesso alla casella di posta elettronica stanno diminuendo in questi minuti. Il down del servizio verificatosi nella prima parte della mattinata potrebbe dunque essere rientrato ma è anche vero che la situazione è in continuo divenire. Non mancheranno ulteriori aggiornamenti nel caso le anomalie si riacutizzino nel corso della giornata.

Continua a leggere su optimagazine.com