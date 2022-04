Mindhunter 3 è uno di quei progetti abbandonati da Netflix di cui non si è saputo più nulla di concreto. La serie thriller creata da David Fincher è destinata a fermarsi alla seconda stagione, pubblicata sulla piattaforma di streaming nell’agosto 2019.

Da allora si sono susseguite ipotesi su un possibile ritorno, smentite definitivamente dal regista di Seven e Zodiac, che ha dichiarato come gli ingenti costi di produzione e il tempo per realizzarla sarebbero stati decisamente troppo elevati.

Il regista della seconda stagione Andrew Dominik ha recentemente spiegato a Collider cosa sarebbe successo in un ipotetico Mindhunter 3. Il trio di agenti dell’FBI si sarebbe diretto a Los Angeles per lavorare come consulenti di acclamati registi così da aiutarli a raccontare storie ed esperienze reali: “La trama prevedeva che uno di loro si sarebbe messo in contatto con Jonathan Demme, il quale sarebbe stato raggiunto da Michael Mann. E si trattava di creare un profilo che lo rendesse una sorta di zeitgeist, una coscienza pubblica. Quella sarebbe stata la stagione che tutti davvero attendevano, quando i due sarebbero usciti dal seminterrato e avrebbero iniziato”.

Mann ha diretto l’adattamento del romanzo incentrato sulla figura letteraria di Hannibal Lecter, Manhunter – Frammenti di un omicidio con Brian Cox nei panni del famigerato cannibale; invece Demme ha realizzato il più noto Il silenzio degli innocenti con Anthony Hopkins nel ruolo del dottor Lecter.

I piani per Mindhunter 3 non finiscono qui. Le prime due stagioni hanno accennato al famigerato assassino seriale Dennis Rader, noto anche come BTK Killer. Il pubblico conosceva le sue mosse, e avrebbe compreso la sua importanza, ma purtroppo la serie non ha mai scavato a fondo nel destino del personaggio.

Fincher, inoltre, aveva spiegato che la sua intenzione era quella di seguire i protagonisti di Mindhunter fino agli inizi degli anni 2000 – speranza abbandonata. Almeno per il momento.

