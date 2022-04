Ci sono nuove indicazioni importanti da prendere in esame, a proposito della mail Teletu che non funziona oggi 21 aprile. I riscontri dall’assistenza, infatti, danno la netta sensazione che gli utenti con una linea telefonica non attiva presso questo operatore siano destinati a dover fare un passo indietro, passando ad altra casella di posta elettronica. Proviamo a fare il punto della situazione, integrando alcune informazioni condivise ieri per il pubblico. La scadenza di un certificato, infatti, aveva reso attuali anomalie venute a galla nel nostro Paese tra fine febbraio ed inizio marzo.

Focus sulla mail Teletu che non funziona oggi 21 aprile direttamente dall’assistenza in Italia

Qual è la situazione che si è venuta a creare con la mail Teletu che non funziona? Gli ultimi feedback da parte di coloro che hanno richiamato l’assistenza al numero 848991022 riportano quanto affermato dall’operatore. In pratica, nelle ultime bollette cartacee della linea fissa dovrebbe comparire un avviso del tipo “ai sensi dell’art. 4.5 del contratto, a partire dal 30 Marzo 2022 verrà cessato il servizio di posta elettronica”. Una sospensione graduale, che evidentemente nelle ultime ore ha subito una netta accelerazione. A maggior ragione, per coloro che non sono più clienti Teletu.

Gli stessi riscontri indicherebbero che le linee sulle quali si appoggia la mail Teletu sarebbero le vecchie analogiche che risultano ancora di Telecom e sulle si appoggiava a suo tempo TeleTu. Per questa ragione, sia Vodafone, sia Telecom, in caso di problemi riscontrati dagli utenti, come sta avvenendo da alcune ore a questa parte, non avrebbero particolare interesse a porre rimedio. Altro aspetto molto importante riguarda una presunta circolare interna, che a conti fatti confermerebbe l’inutilità del cambio password dal profilo.

Insomma, la soluzione che funzionava coi problemi alla mail Teletu di febbraio, ad oggi sarebbe del tutto inefficace secondo quanto raccolto in giornata. A voi come vanno le cose?