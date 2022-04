L’attore premio Emmy Robert Morse, che in molti ricorderanno nella serie Mad Men, si è spento a 90 anni. La morte di Morse è stata confermata dallo sceneggiatore e produttore Larry Karaszewski, vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e grande amico dell’attore: “Il mio caro amico Bobby Morse è morto all’età di 90 anni“, ha twittato Karaszewski, ricordandolo come “un talento enorme e uno spirito meraviglioso…“. “Mi sono divertito così tanto a stare con Bobby nel corso degli anni, filmando People v OJ e ospitando così tante proiezioni“, ha aggiunto Karaszewski nel suo commiato.

Robert Morse, classe 1931, è stato un attore di teatro, cinema e tv. Nato a Newton, Massachusetts, iniziò la sua carriera a metà degli anni ’50 dopo essersi trasferito a New York: il suo primo ruolo di rilievo è stato quello di Barnaby Tucker nella produzione di Broadway di The Matchmaker di Thornton Wilder, personaggio che avrebbe interpretato poi anche nell’adattamento cinematografico del 1958. Ma il ruolo che ha lanciato la sua carriera è stato senza dubbio quello di J. Pierrepont Finch nell’adattamento teatrale del libro vincitore del Premio Pulitzer How to Succeed in Business Without Really Trying.

Quel ruolo è valso a Robert Morse la vittoria di un Tony Award per la migliore interpretazione di un attore protagonista in un musical: l’attore avrebbe ripreso il ruolo anche nella versione cinematografica dello spettacolo, nel 1967. Un altro Tony è arrivato a coronare la sua carriera nel 1990, per la sua interpretazione acclamata dalla critica nel ruolo di Capote in Truman Capote, che gli è valso anche un Emmy per la registrazione dal vivo dell’American Playhouse della PBS.

Tanto teatro per Robert Morse, ma anche molti film nel corso della sua carriera, tra cui A Guide for the Married Man, The Boatniks e Hunk. Inoltre, è apparso in tv in That’s Life, Fantasy Island, Wild Palms e City of Angels: indubbiamente il ruolo più significativo sul piccolo schermo è arrivato grazie al pluripremiato dramma di AMC Mad Men, in cui ha interpretato Bertram Cooper, un partner fondatore dell’agenzia pubblicitaria Sterling Cooper. Un episodio del 2019 della serie Comedy Central Corporate ha ospitato la sua ultima apparizione televisiva.

