Super offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 12 rosso da 128GB di memoria interna. Parliamo del modello PRODUCT(RED), uno dei più apprezzati dagli appassionati del mondo Apple ed è anche la colorazione che gode solitamente di sconti molto più interessanti. Quello di quest’oggi non può non essere preso in considerazione, soprattutto se si sta pensando di acquistare un iPhone 12 nuovo di zecca.

Gli ultimi aggiornamenti sul prezzo fissato per iPhone 12 su Amazon

Ulteriori riscontri per tutti, dunque, dopo le notizie fornite di recente. Parliamo infatti di un prodotto assolutamente nuovo che può contare su uno sconto del 24% rispetto al prezzo consigliato in precedenza da Amazon. Degli 889 euro iniziali si è arrivati quindi alla cifra di 678,90 euro, con un risparmio davvero consistenze da dover necessariamente prendere in considerazione. E’ vero insomma che con l’arrivo sul mercato dell’iPhone 13 il costo dell’iPhone 12 sia un po’ calato, ma una cifra così conveniente non era ancora stata trovata prima d’ora.

Novità Apple iPhone 12 (128GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Se quindi volete risparmiare dovete puntare su questo iPhone 12 rosso da 128GB presente su Amazon, il modello PRODUCT(RED) che può essere acquistato anche a rate grazie a Cofidis, rendendo la spesa molto più leggera. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e se si decide di acquistarlo tra poche ore, ecco che potrà essere spedito già nella giornata di domani, altrimenti bisognerà attendere giusto qualche giorno in più. Chiaramente non ci sono costi di spedizione ed anche eventualmente il reso è assolutamente gratuito. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di questo iPhone 12 rosso da 128GB di memoria interna.

Si parte dall’ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione. Dal punto di vista hardware spazio al processore A14 Bionic, che permette prestazioni di altissimo livello. Non bisogna poi dimenticare la connettività 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere. Infine da non sottovalutare nemmeno il comparto fotografico di questo iPhone 12 grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.