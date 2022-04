Il quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, nell’edizione di oggi 21 aprile, ha spiegato nei dettagli quale sarà la prossima mossa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, verso Dries Mertens. Sappiamo bene che mancano poco più di due mesi alla scadenza di contratto tra l’attaccante belga ed il club partenopeo. Pare, però, che tra le parti ci sia la volontà di raggiungere un accordo. Il calciatore ha sempre espresso la volontà di restare ai piedi del Vesuvio, ma per farlo occorrerà un sacrificio reciproco così che il matrimonio possa proseguire felice anche dopo la scadenza del prossimo 30 giugno.

Come riporta il quotidiano sportivo, è proprio l’apertura del Napoli a consentire di intavolare il discorso di un prolungamento annuale e su basi economiche del tutto inferiori ai 4,5 milioni di ingaggio guadagnati negli ultimi due anni, considerato anche che il numero 14 azzurro il prossimo 6 maggio spegnerà 35 candeline. Dal suo canto, Mertens non sembra farne assolutamente una questione economica: se gli proponessero anche 1,2 milioni di euro circa, non avrebbe difficoltà ad accettare perché è a Napoli che desidera giocare. Tuttavia, il patron azzurro sta seriamente riflettendo sulla possibilità di offrire a ‘Ciro’ un rinnovo annuale, grazie soprattutto alla valutazione tecnica e all’esperienza che regala ogni volta che scende in campo. Certamente gli scatti non saranno più quelli di una volta, ma la qualità e la stoffa di Mertens sono sempre ben apprezzate e molto pregiate.

Le prossime saranno le ultime settimane di contratto e per giunta decisive per capire a fondo se quel fortissimo legame che lega Mertens alla città di Napoli verrà premiato con un nuovo accordo. Se così sarà, le tantissime voci di mercato, che vedono il nome del folletto belga accostato a diversi club anche di Serie A, saranno spente.

