L’ultima puntata di Terence Hill in Don Matteo 13 è arrivata. L’attore lascerà la fiction per preparare l’arrivo di Raul Bova nei panni di Don Massimo. Un addio annunciato lo scorso anno che ha scosso i fan, e che si concretizzerà con il colpo di scena che vedremo stasera, giovedì 21 aprile, su Rai1. Cosa succederà all’amato parroco di Spoleto? Una cosa è certa: Don Matteo non morirà, semplicemente sparirà e nel corso della stagione scopriremo il motivo dietro tutto ciò, anche il perché lui abbia scelto proprio Don Massimo come suo sostituto.

La quarta puntata di Don Matteo 13 si intitola Così vicini, così lontani, ed ecco le anticipazioni:

Franco Fanelli è il fratellastro di Marco, con cui il PM però non ha mai avuto un buon rapporto. Ma sembrano esserci altre ragioni dietro la presenza di Franco a Spoleto, forse legate all’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. E mentre Federico e Greta si avvicinano sempre di più, Anna riceve la visita inaspettata del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’Accademia, con cui ha sempre avuto una grande intesa. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini si ritrova imprevedibilmente al centro delle attenzioni di tutta Spoleto, per via di un nuovo caso letterario: una serie di romanzi gialli che sembra ispirarsi proprio a lui.

Nel cast di Don Matteo 13: Terence Hill nei panni di Don Matteo; Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini; Maria Chiara Giannetta è la Capitana Anna Olivieri; Maurizio Lastrico è il PM Marco Nardi; Nathalie Guetta nei panni di Natalina; Francesco Scali nel ruolo di Pippo; Aurora Menenti è Ines; e Francesco Castiglione è Barba. New entry: Emma Valenti è Valentina Anceschi; Mattia Teruzzi è Federico; Giorgia Agata è Greta.

L’appuntamento con la quarta nonché ultima puntata di Terence Hill in Don Matteo 13 è per stasera alle 21:25 su Rai1.

