L’instore tour di Clementino partirà nello stesso giorno dell’uscita di Black Pulcinella, l’ottavo album in studio dopo il successo di Tarantelle (2019). The Dark Side Of Iena White, questo il sottotitolo del disco, mostra la parte più dark del rapper partenopeo, almeno nell’artwork: Clemente Maccaro, questo il nome di battesimo dell’artista, appare con addosso la maschera tradizionale di Pulcinella completamente nera, come se volesse trasformare il personaggio in un supereroe contemporaneo.

L’instore tour di Clementino

Come già detto, l’instore tour di Clementino partirà nello stesso giorno dell’uscita dell’album: Black Pulcinella uscirà il 29 aprile 2022 e proprio in questa data il rapper partenopeo presenterà la nuova opera dalla sua Napoli. Nell’annuncio Clementino parla di “prima settimana”, dunque non sono da escludersi altre date. Ecco il primo calendario:

29 aprile NAPOLI – La Feltrinelli Stazione, p.za Giuseppe Garibaldi ore 17:30

03 maggio MARCIANISE (CE) – C.C. Campania, Località Aurno 87 ore 18:00

04 maggio PONTECAGNANO FAIANO (SA) – C.C. Maximali, Via Antonio Pacinotti ore 17:30

05 maggio ROMA – Discoteca Laziale, via Mamiani 62/A ore 17:30

Black Pulcinella

Per il lancio del nuovo album in studio Clementino ha messo in piedi una macchina promozionale fuori dagli schemi. Black Pulcinella, infatti, è anche un videogame disponibile per i dispositivi Android e iOS. Si vocifera che all’interno del gioco vi sia anche la possibilità di scoprire tutti i featuring che troveremo nel disco. Nel frattempo il rapper napoletano ha pubblicato il singolo ATM che anticipa l’album.

Per il momento, tranne nel caso di ATM, non è dato conoscere la tracklist né scoprire se ci saranno altri singoli che anticiperanno l’album. Nel frattempo per Clementino è iniziata una nuova esperienza: il rapper è conduttore di Made In Sud insieme a Lorella Boccia.

Da Tarantelle, Clementino ha scelto di raccontarsi nel profondo con uno sguardo su quel periodo difficile in cui si è ritrovato nel mondo della droga, toccando il fondo per poi risalire e vincere le sue “tarantelle”, appunto: il disco racconta, infatti, la lenta risalita verso la superficie e la lenta e faticosa riconquista del suo spazio vitale e dell’ossigeno.