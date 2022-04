Elodie e Marracash di nuovo insieme? Se proprio vogliamo spoilerare, i diretti interessati non hanno ancora proferito parola sui rumor che circolano da diverse ore sul loro conto. I titoli che maggiormente compaiono sul web parlano di un “ritorno di fiamma”, e a giustificare questa rincorsa di notizie è la frase: “Stanno intensificando la loro frequentazione”.

A riportare l’indiscrezione sono le principali redazioni di gossip, e anche Dagospia pone la domanda: “Cosa bolle in pentola?”. Nessuna risposta, per il momento, anche se c’è già chi sostiene che si tratti di una nuova collaborazione. I due ex fidanzati, del resto, hanno già dimostrato di essere in buoni rapporti nonostante la fine della relazione, come dimostra ciò che troviamo nell’ultimo album di Marracash Noi, Loro, Gli Altri in cui troviamo Elodie nella copertina e nel video ufficiale di Crazy Love.

I due avevano interrotto la loro relazione a novembre, e sulla fine di quel legame in rapporto ai contenuti del nuovo disco Marracash aveva raccontato di non credere nella cancel culture, per questo aveva scelto di coinvolgere la ex fidanzata nel suo nuovo progetto. In questo periodo la voce di Andromeda sta frequentando Davide Rossi, e per il momento le indiscrezioni su Elodie e Marracash di nuovo insieme sono legate a un’unica frase lanciata dalle principali testate di gossip.

Secondo le indiscrezioni, Elodie e Marracash sarebbero stati visti insieme nella città di Milano, ma non è specificato in quale contesto si sarebbero incontrati. Ovviamente la notizia ha mandato in subbuglio i fan della ex coppia, che sui social si sono precipitati a chiedere conferma sui profili dei due artisti ma allo stesso temo chiedono agli organi di stampa di lasciarli in pace.

Per il momento le voci su Elodie e Marracash di nuovo insieme restano tali, anche se i social stanno facendo da cassa di risonanza.