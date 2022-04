FBI 4 ha bisogno di rinforzi: per questo nell’ultima parte di stagione torna il personaggio di Nina Chase, interpretato da Shantel VanSanten. Ad annunciarlo è TVLine, che anticipa in esclusiva il rientro in scena, come volto regolare, dell’attrice di One Tree Hill che era già apparsa in precedenza nel poliziesco di CBS.

FBI 4 vedrà il personaggio di Chase unirsi al team come membro temporaneo della squadra di Jubal Valentine (Jeremy Sisto): l’agente speciale era apparsa per la prima volta il 12 aprile e tornerà per il resto della stagione 4, restando in scena fino al finale previsto negli Stati Uniti il 24 maggio. Nella programmazione italiana debutterà solo nella seconda parte di stagione, attesa in autunno: attualmente Rai2 sta trasmettendo la prima parte ogni sabato sera, insieme allo spin-off FBI: International.

L’arrivo di Chase in FBI 4 fa da contraltare al fatto che Maggie (interpretata da Missy Peregrym, ora in congedo di maternità) dovrà riprendersi dai danni rimediati durante l’incidente col gas sarin nell’episodio 18: Nina interverrà a supporto della squadra, inizialmente collaborando con OA (Zeeko Zaki), ma successivamente anche con altri agenti.

Chase in FBI 4 è descritta come una donna “intelligente, tenace e risoluta“. Nella sua prima apparizione ha lavorato sotto copertura per infiltrarsi in un importante giro di droga e il suo caso si è incrociato con le indagini della squadra su un duplice omicidio, facendo emergere una sua passata relazione con Scola (John Boyd), finita non troppo bene.

Shantel VanSanten arriva in FBI 4 dopo essere stata volto di One Tree Hill, The Flash, Scorpion. Più di recente è apparsa nelle prime due stagioni di The Boys di Prime Video e in For All Mankind di Apple TV+.

