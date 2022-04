Pare che il gruppo di sviluppatori di Samsung si sia messo a lavoro con l’intento di inserire a bordo della serie Samsung Galaxy Watch 4 il supporto a Google Assistant. Stando a quanto riferito dai dati emanati da Verizon, tale novità potrebbe essere introdotta con il prossimo aggiornamento software di questi wearable.

Sul sito di Verizon Communications, fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni, sono stati pubblicati i dettagli circa il nuovo update rilasciato per Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, oltre al supporto a Google Assistant. Malgrado ciò, sembrerebbe che per entrambi gli smartwatch il supporto all’assistente virtuale sviluppato da Google non sia ancora compiuto, motivo per cui i membri dello staff di Verizon hanno ben pensato di eliminare dal sito dell’operatore telefonico tutto ciò che riguarda l’ultima novità. Prima della rimozione, all’interno del changelog, il fornitore statunitense dava prova di gli utenti avrebbero fatto partire Google Assistant tramite i seguenti passaggi ‘Impostazioni – Google – Assistant’; inoltre, tra le diverse opzioni introdotte vi era anche il supporto al rilevamento del comando vocale ‘Ehi Google’.

Tuttavia, non si conosce ancora quale fosse la motivazione che ha spinto Verizon ad eliminare le informazioni relative all’introduzione del supporto a Google Assistant, ma è palese che tale novità non sia effettivamente pronta a debuttare e la conferma sarebbe giunta da ‘9to5google.com‘, il quale si è messo in contatto con Samsung per avere dettagli in merito e la risposta ricevuta è stata: “Non c’è niente da condividere in questo momento”. Di seguito ecco le build inerenti ai diversi modelli: Samsung Galaxy Watch 4, cassa da 40 mm R865USQU1FVC8 e cassa da 44 mm R875USQU1FVC8; Samsung Watch 4 Classic, cassa da 42 mm R885USQU1FVC8 e cassa da 46 mm R895USQU1FVC8. In merito all’aggiunta del supporto a Google Assistant, invece, occorrerà aspettare l’arrivo del prossimo aggiornamento.

