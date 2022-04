In occasione del 52esimo Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, Sky ha in programma una serie di film, show e documentari dedicati al tema dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. Il colosso propone una tre giorni di programmazione speciale, dal 22 al 24 aprile, ponendo l’attenzione sui grandi sconvolgimenti climatici che stanno colpendo il pianeta e sulle possibili strategie per arginarli cominciando proprio dal volto del momento, quello di Greta Thunberg.

Si parte da domani e, in particolare, dal 22 aprile alle 21.15 con il film Domani per uno sguardo su come potrebbero svilupparsi le città del futuro tra lo sviluppo delle energie rinnovabili, il compostaggio e un sistema educativo basato su collaborazione e tolleranza. Nel prime time di domani 24 aprile l’appuntamento è con Uomo e Terra – Un solo destino, la storia di una donna che mette in relazione il dolore per la perdita della sorella con la sofferenza della Terra.

Nella programmazione speciale dedicata all’Earth Day non mancheranno poi due volti noti dei nuovi programmi Sky dedicati all’ambiente ovvero Francesca Michielin e Greta Thunberg e tra i programmi che verranno riproposti ci saranno Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli e i documentari Un anno per salvare il mondo e Climate Change – Emergenza globale, che daranno ai telespettatori la possibilità di osservare i danni che i paesaggi di ogni parte del mondo stanno subendo a causa del riscaldamento globale.

Programmazione speciale per la Giornata della Terra anche su Sky Cinema Family, dove nel weekend saranno trasmessi 7 film con al centro la tematica ambientale e non solo a cominciare da Il viaggio di Norm passando dal documentario premio Oscar La marcia dei Pinguini e e finendo al film d’animazione Deep – Un’avventura in Fondo al Mare.

L’impegno è relativo alla campagna Sky Zero attraverso cui l’azienda si impegna a diventare net zero carbon entro il 2030.