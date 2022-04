Ci sono buone notizie per gli utenti che nell’ultimo anno e mezzo hanno deciso di acquistare un iPhone 13 o un iPhone 12, puntando contestualmente su MagSafe Battery Pack. Un prodotto di cui si è discusso tanto in questi mesi, al di là delle singole offerte per specifiche versioni dei device coinvolti, come quella che abbiamo preso in esame questa mattina sul nostro magazine. In tanti, infatti, sono rimasti delusi dalle reali capacità del prodotto, ma a quanto pare la situazione potrebbe cambiare a stretto giro, secondo quanto raccolto oggi 21 aprile.

Cambia la musica in questi giorni per iPhone 13 ed iPhone 12 dotati di MagSafe Battery Pack

Analizzando più da vicino le novità per iPhone 13 ed iPhone 12, in merito ad un prodotto tanto discusso come MagSafe Battery Pack, si scopre che il nuovo firmware consente la ricarica di 7,5 W mentre si è in movimento, rispetto al precedente limite di 5 W. La situazione è in costante mutamento, mentre alcuni utenti non sanno neanche come portare a termine il download del tanto atteso aggiornamento, viste le considerazioni fatte in precedenze su questo servizio e lo scarso utilizzo.

In particolare, l’aggiornamento del ‌MagSafe Battery Pack‌ può essere effettuato collegandolo a un iPhone e aspettando la disponibilità dell’upgrade. Processo tendenzialmente più lungo, che può essere accorciato utilizzando un Mac o un iPad. Così facendo, infatti, avremo la possibilità di portare a termine il download dell’aggiornamento entro cinque minuti. Apple suggerisce agli utenti di collegare un cavo Lightning a un ‌Batteria MagSafe‌ e quindi collegare il lato USB a un ‌iPad‌ o Mac, in modo da avviare rapidamente il processo di installazione.

Staremo a vedere se l’aggiornamento in questione renderà effettivamente migliore il prodotto al momento utilizzabile dagli utenti in possesso di un iPhone 13 o un iPhone 12.