Se state riscontrando anche voi problemi con Google Messaggi, per cui la batteria dello smartphone prende a scaricarsi rapidamente, non fatevene una colpa: si tratta di un bug generalizzato, che però ha una soluzione. Come riportato da ‘9to5google.com‘, Google Messaggi al suo interno ha un comando per scattare subito una foto in modo da allegarla ad un qualsiasi messaggio da inoltrare ad un numero di telefono salvato in rubrica; nell’interfaccia utile ad allegare le foto della galleria comprende un feed live dalla fotocamera per scattare subito una foto.

Tale funzione sembra essere responsabile del battery drain che diversi utenti, tra cui magari anche voi che state leggendo, stanno lamentando. Il feed della fotocamera, infatti, in alcuni casi pare restare attivo pur non essendo visualizzato a schermo (questo accade anche quando l’app Google Messaggi è in background), facendo surriscaldare di colpo il telefono e consumando parecchia energia. Gli indicatori della privacy presenti in Android 12 consentono di intercettare il momento esatto in cui il bug ha luogo (in alto visualizzerete le icone di fotocamera e microfono), come anche la tecnica più utile per eliminare il disturbo chiudendo l’applicazione dalla scheda delle applicazioni recenti.

Il bug di Google Messaggi alla base del battery drain di cui sopra può anche essere risolto negando all’applicazione il permesso per utilizzare la fotocamera del proprio smartphone (sempre che non intendiate sfruttare la funzione della fotocamera di Google Messaggi, che non tutti utilizzano). Per riuscirci, non dovrete fare altro che raggiungere il menu delle ‘Impostazioni’, da qui la scheda dedicata alla ‘Privacy’ e poi, una volta dentro, gestire direttamente le autorizzazioni consentite all’applicazione. Un intervento sicuramente più drastico, ma che potrebbe rivelarsi risolutivo in attesa che il colosso di Mountain View risolva le cose.

