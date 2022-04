Android Auto, lo standard basato su smartphone e sviluppato da Google per permettere ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android di essere utilizzati in vetture tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, al momento è ancora in lavorazione, con funzionalità che migliorano ad ogni generazione. Di recente, l’introduzione di nuove features ha fatto sì che la selezione dei brani e la messa in viaggio risultassero ancora più veloci. Difatti, selezionando il pulsante della nota musicale situata accanto al pulsante di notifica, viene visualizzato un popup che mostra le opzioni di ascolto.

Gli utenti che hanno avuto la possibilità di provare la nuova funzione di Android Auto avranno notato un dettaglio interessante: vi è la possibilità di selezionare di continuo le opzioni che cambiano in base al contesto o al momento della giornata. Per fare un esempio: di mattina è più che probabile trovare la voce ‘News’ tra le prime opzioni di scelta; nel pomeriggio il sistema di infotainment, tramite Google Assistant, vi potrebbe indicare qualche scelta più motivazionale e piena di energia; mentre di sera, vengono mostrate opzioni più rilassanti. Questo rende Android Auto un compagno di viaggio migliore: tali piccole aggiunte di funzionalità offrono la possibilità di scegliere il vostro ascolto preferito e muovervi con un tocco più velocemente.

Tuttavia, non si tratta certo di novità che rivoluzioneranno il vostro stile di vita, ma sicuramente sono da considerare molto utili. Qualora voleste aggiornare Android Auto alla versione più recente, basterà andare direttamente sul Google Play Store. Se invece desiderate scaricarla, sarà sufficiente recarvi sempre sul Play Store, installarla sul vostro smartphone Android, che abbia a bordo almeno il sistema operativo Android 5.0 Lollipop, ed infine configurarla per scoprire tutte le sue utilissime funzionalità e partire all’avventura su tutte le auto.

