Arrivano alcune indicazioni più concrete a proposito dell’aggiornamento iOS 15.5, in riferimento alla beta 2 di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte. Tutto ruota attorno al rilascio di Apple che abbiamo iniziato a trattare nella giornata di ieri, almeno per quanto concerne gli sviluppatori, considerando il fatto che ci sono tante aspettative da parte degli utenti. Arrivati a questo punto, è possibile fare un primo bilancio, in attesa ovviamente che risulti disponibile l’upgrade nella sua versione originale per gli utenti in giro nel mondo.

Alcuni riscontri preliminari sull’aggiornamento iOS 15.5 beta 2 in Italia e nel resto del mondo

Come riporta anche MacRumors, senza dimenticare i primi feedback trovati in rete da coloro che sono iscritti al programma, ci sarebbero indicazioni molto chiare sull’aggiornamento iOS 15.5 beta 2. Per farvela breve, non aspettatevi importanti interventi sul fronte della durata della batteria, visto che iOS 15.5 e iPadOS 15.5 almeno sulla carta (e stando ai primi commenti di chi ha testato la beta in questione) sono aggiornamenti minori rispetto alle versioni precedenti di iOS 15 e il numero di modifiche è limitato. Insomma, nessuna rivoluzione anche in termini di funzionalità.

Allo stato attuale, è possibile ipotizzare che Apple posa rilasciare un’app Apple Classic in un prossimo futuro e ci sono riferimenti ad essa nella versione beta venuta a galla di recente, pur non essendo ancora disponibile. Ci sono anche alcune modifiche ad Apple Pay Cash, con la mela morsicata che attraverso il rilascio in questione ha aggiunto le opzioni Richiedi e Invia. Dagli ultimi report, sembrerebbe anche che tramite l’aggiornamento iOS 15.5 Apple stia introducendo alcune modifiche all’iTunes Pass che era disponibile nell’app Wallet.

Avete già provato la beta 2 del nuovo aggiornamento iOS 15.5? Fateci sapere quali sono le vostre indicazioni al momento, secondo quanto raccolto in giornata.