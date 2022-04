Il Samsung Galaxy Z Fold 3 è stato lanciato nella seconda metà del 2021, non apportando chissà quali miglioramenti rispetto al suo predecessore. A bordo c’erano gli stessi pannelli, fotocamere, parco connettività e velocità di ricarica. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul ha perfino ridotto di un po’ la capacità della batteria. Tuttavia, il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe presentare alcuni miglioramenti cruciali (che giustificherebbero anche il prezzo salato che immaginiamo verrà applicato al particolare device, come ogni anno, del resto).

L’informatore Dohyun Kim ha confermato che il prossimo dispositivo pieghevole porterà un sensore della fotocamera principale completamente nuovo. Il telefono verrà lanciato nella seconda metà di quest’anno, e sarà dotato di una fotocamera principale da 108MP (potrebbe essere lo stesso sensore della fotocamera, da 1/1,33 pollici, utilizzato per il Samsung Galaxy S22 Ultra). Se queste informazioni sono corrette, il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe offrire un miglioramento significativo della qualità dell’immagine. La configurazione del comparto fotografico del prossimo smartphone pieghevole, secondo la voce di un altro informatore (@chunvn888), presenterà le stesse fotocamera principali da 108 con ultra-wide da 12MP del Samsung Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, il Samsung Galaxy Z Fold 4 non presenterà il periscopio, e potrebbe utilizzare un teleobiettivo da 10MP del Samsung Galaxy S22 (zoom ottico 3x).

Il device dovrebbe anche presentare il processore Snapdragon 8 Gen 1+ non ancora annunciato (basato sul processore a 4nm di TSMC), e sarà più sottile e leggero del Samsung Galaxy Z Fold 3 (non disponendo, presumibilmente, di uno slot integrato per l’alloggio della SPen, come vi abbiamo già raccontato in questo articolo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

