Ultimo a Locarno, Svizzera, per un concerto speciale in programma il 19 giugno in Piazza Grande. Viene annunciata oggi una data speciale dell’artista che, per l’occasione, si esibirà in versione piano e voce, per un’unica tappa del suo tour estivo.

Lo spettacolo in Svizzera è l’unico di questo genere in programma nei prossimi mesi e si colloca durante il tour negli stadi che vedrà Ultimo protagonista sui principali palchi della penisola per recuperare i concerti che avrebbe dovuto inizialmente tenere nel 2020 e posticipati causa covid.

Una performance unica, in cui Ultimo proporrà alcuni dei suoi più grandi successi in versione piano e voce per quello che è stato denominato uno spettacolo “live piano session”.

Per Ultimo non si tratta del primo progetto al piano: nelle scorse settimane riregistrato i brani del suo ultimo album, Solo, in versione acustica con il solo accompagnamento del pianoforte, racchiudendoli nel progetto Solo – Home piano session, rilasciato lo scorso 25 marzo. Il disco è una raccolta di 7 brani che Ultimo ha deciso di riproporre nella dimensione a lui più congeniale: pianoforte e voce. Ad aprire il progetto, il brano inedito Equilibrio Mentale.

Ultimo a Locarno, biglietti in prevendita

I biglietti per il concerto speciale di Ultimo a Locarno, in Piazza Grande (Svizzera) il 19 giugno saranno disponibili dalle ore 11.00 di venerdì 22 aprile in prevendita su TicketOne e principali circuiti autorizzati, sia online che via call center e nei punti vendita fisici.

19 GIUGNO – PIAZZA GRANDE – LOCARNO (SVIZZERA)

Ultimo stadi 2022

domenica 5 giugno 2022 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

sabato 11 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

domenica 12 giugno 2022 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

venerdì 17 giugno 2022 || Ancona @ Stadio del Conero

mercoledì 22 giugno 2022 || Torino @ Stadio Olimpico Grande Torino

sabato 25 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT

domenica 26 giugno 2022 || Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

giovedì 30 giugno 2022 || Modena @ Stadio Alberto Braglia – SOLD OUT

domenica 3 luglio 2022 || Bari @ Stadio San Nicola

giovedì 7 luglio 2022 || Pescara @ Stadio Adriatico – SOLD OUT

lunedì 11 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

martedì 12 luglio 2022 || Catania @ Stadio Cibali

domenica 17 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

sabato 23 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT