Occorre fare molta attenzione oggi 20 aprile, nel caso in cui siate alla ricerca della disponibilità PS5, considerando il fatto che GameStop intende rilanciare alcune console nel pomeriggio. Dunque, occorre andare oltre le questioni affrontate sul nostro magazine la scorsa settimana, in merito ad aspetti puramente software, visto che in tanti qui in Italia non hanno ancora avuto la possibilità di portarsi a casa il prodotto ad un anno e mezzo dalla sua uscita. Proviamo a raccogliere alcuni dettagli preziosi sotto questo punto di vista per farsi trovare pronti al momento giusto.

Cosa sappiamo sulla disponibilità PS5 su GameStop oggi 20 aprile: orario ed informazioni varie

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso per quanto concerne la disponibilità PS5 su GameStop oggi 20 aprile? Come sempre, il team darà vita alla solita diretta Twitch a partire dalle 16 di oggi. Per un paio d’ore saranno trattati argomenti di vario tipo in ambito gaming. Ad un certo punto, nel corso della puntata, verrà annunciato il restock delle console Sony. Solitamente, l’appuntamento è fissato attorno alle 17, ma come potete facilmente immaginare non ci sono orari fissi sotto questo punto di vista per i potenziali acquirenti del prodotto.

Alla luce delle considerazioni fatte oggi, sarà molto importante tenere gli occhi aperti a partire dalle 16, in quanto le sorprese sono sempre dietro l’angolo per gli utenti. Non aspettatevi grossi rifornimenti, in quanto i restock dei vari store in questo periodo sono sempre molto limitati. Ecco perché dovrete affrettarvi, magari effettuando preventivamente registrazione e login al sito GameStop. Solo in questo modo, infatti, avrete qualche possibilità di sfruttare la nuova disponibilità PS5 con lo store maggiormente attivo qui in Italia.

