Sui prossimi iPhone 14 ci sono incredibili aspettative e almeno alcune di queste potrebbero essere soddisfatte. Il noto analista Apple Ming-Chi Kuo è solito partorire una serie di anticipazioni sui melafonini che verranno, sulla base di informazioni in suo possesso o specifiche analisi. Proprio in queste ore, l’esperto ha chiarito che ci sarà una grande evoluzione che investirà la fotocamera selfie per i successori degli iPhone 13.

Secondo Kuo, tutti i prossimi iPhone 14 in arrivo in autunno avranno una fotocamera frontale con la messa a fuoco automatica e apertura f/1.9. L’evoluzione rispetto anche alla generazione attuale di melafonini sarebbe davvero importante: basti pensare che i dispositivi di punta Apple ora di scena hanno messa a fuoco fissa e apertura uguale a f/2.2.

La novità hardware consentirà agli iPhone 14 di compiere dei piccoli grandi progressi. Di certo, dell’implementazione tecnica ne beneficerà la qualità di tutti gli autoritratti ma anche di quella delle videochiamate. Potranno godere di una migliore esperienza di visione anche le app per lo streaming live. Proprio l’apertura focale più ampia permetterà di catturare più luce, soprattutto in condizione di scarsa illuminazione. Per quanto riguarda invece i punti a favore dell’autofocus automatico possiamo dire che quest’ultimo consentirà un migliore tracciamento del soggetto e una migliore profondità di campo.

La ben nota modalità Ritratto progettata da Apple non potrà non beneficiare proprio delle prossime novità per gli iPhone 14. Insomma, ci si aspetta che i prossimi selfie siano davvero notevole ed estremamente professionali. Naturalmente quanto riportato da Kuo dovrà trovare riscontro nella realtà: nel corso dei prossimi mesi che ci separano dal lancio dei melafonini alcuni informatori potrebbero confermare una dotazione hardware di questo tipo: di certo una simile evoluzione nel mondo Apple sarebbe più che gradita.

