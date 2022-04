Un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S22 è servito. I possessori degli attuali top di gamma saranno ben felici di sapere che gli sviluppatori hanno lavorato ad un corposo pacchetto migliorativo. Quest’ultimo non introduce alcuna nuova patch di sicurezza visto che sui dispositivi di fascia alta già è presente il firmware di aprile. Eppure l’adeguamento è più che consigliato, visto che ottimizzerà non pochi aspetti.

Le coordinate dell’aggiornamento

Il Samsung Galaxy S22, S22 Plus e ancora il Galaxy S22 Ultra stanno ricevendo il nuovo update nella specifica versione del top di gamma dotata del processore Exynos 2200. Il pacchetto è stato rilasciato in Europa, Russia e Ucraina ed è siglato con il firmware S90xBXXU1AVDA. La sua dimensione non è affatto trascurabile visto che il suo peso complessivo è pari a 485 MB.

Cosa cambia?

Perché l’ultimo aggiornamento per i Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere eseguito senza indugi? Alcuni possessori di uno qualsiasi dei modelli della serie 2022 hanno lamentato in passato alcuni problemi di prestazioni per i loro telefoni. Ebbene, l’attuale update sarebbe in grado di ottimizzare molti aspetti della normale esperienza d’uso del telefono. Ancora, sui primissimi smartphone attualizzati agli ultimi firmware, si potrebbe godere di animazioni più fluide e scorrimenti tra le schermate e le sezioni più più veloci. La maggiore dinamicità riguarderebbe anche l’apertura di diverse app di sistema. Un plauso a parte per gli sviluppatori sarebbe doveroso per l’applicazione fotocamera molto più reattiva.

In qualsiasi momento i possessori di Samsung Galaxy S22 potranno verificare la disponibilità dell’aggiornamento per il loro telefono attraverso il solito percorso Impostazioni – Aggiornamento software – Scarica e installa. Nel caso il download non fosse ancora disponibile bisognerà solo pazientare un altro po’, al massimo qualche giorno.

