Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, allora non fatevi scappare l’imperdibile offerta su Amazon del Motorola Moto G60s. Difatti, grazie ad uno sconto di ben 80 euro, il dispositivo di fascia media sarà vostro al prezzo di 199,90 euro (invece di 279,90 euro di listino) e nel colore Blue. Potete acquistare il device dell’azienda alata in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili da 39,98 euro ognuna. La disponibilità del prodotto, venduto e spedito dall’e-commerce , è immediata e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Qualora non foste a conoscenza di questo fantastico smartphone, vi mostriamo di seguito le principali caratteristiche tecniche.

Il Motorola Moto G60s presenta un display FullHD+ ultra fluido, potete visualizzare i vostri contenuti con colori realistici sull’ampio schermo LCD Max Vision da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento rapidissima a 120Hz. Il telefono è dotato di un processore MediaTek Helio G95 molto veloce ed efficiente, con cui è possibile ottenere tutta la rapidità di cui avete bisogno; perfetto per coloro che amano giocare, per riprodurre video in streaming e chattare con gli amici senza interruzioni. Garantito spazio in abbondanza e accesso immediato ai contenuti preferiti con la memoria RAM da 6GB e con l’ampio storage interno da 128GB, espandibile via microSD fino a 1TB.

Quad camera da 64 MP - Scatta foto nitide e luminose anche in...

Batteria 5000 mAh con ricarica rapida - Ottieni fino a due giorni di...

Il Motorola Moto G60s, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di soli 199,90 euro, sfrutta una batteria da ben 5000mAh con ricarica rapida Turbo Power 50; la sua durata è assicurata fino a due giorni e si possono ottenere 12 ore di autonomia in soli 12 minuti. Il device (Dual SIM), per quanto riguarda il comparto fotografico, sfoggia una quad camera da 64MP, con cui scattare foto nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo immagini ultra grandangolari mozzafiato, primi piani dettagliati, splendidi ritratti e tanto altro ancora. Il sistema operativo utilizzato è Android 11.

