Maurizio Lastrico si prende una piccola pausa da Don Matteo per passare su un altro set. Secondo quanto svela TV Sorrisi e Canzoni, l’interprete del PM Nardi sarà nel cast di Chiami il mio Agente!, remake italiano dell’omonima serie francese di Netflix.

Per l’attore è senza dubbio una grande occasione per mettere in mostra il suo talento comico, già notato dal pubblico di Rai1 in occasione di Sanremo, quando si è cimentato in un dialogo all’ultima battuta con la collega Maria Chiara Giannetta.

La serie ruota intorno a un’agenzia di talent, che si occupa di gestire la carriera e la vita privata di alcune star. Stando alle anticipazioni, Maurizio Lastrico interpreterà uno dei personaggi principali. In patria, Chiami il mio Agente! è stato un clamoroso successo, forte anche della presenza di molte celebrità nei panni di una versione fittizia di loro stessi. Le riprese dell’adattamento italiano cominceranno nei prossimi mesi, probabilmente nel corso dell’estate. La Palomar, casa di produzione de Il Commissario Montalbano, si occuperà del remake nostrano.

Se in Francia Chiami il mio Agente! si è divertito a prendere in giro star del calibro di Monica Bellucci, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, TV Sorrisi e Canzoni svela in anteprima che in Italia ci sarà un cast stellare che si presterà al gioco. Si annunciano nomi quali Paola Cortellesi, Stefano Accorsi e Pierfrancesco Favino.

Maurizio Lastrico è al centro di una delle storie principali di Don Matteo 13, con il PM Nardi che ha scoperto di essere ancora innamorato della Capitana Anna Olivieri, interpretata dalla Giannetta. La prossima puntata sarà storica per la longeva fiction della rete ammiraglia: infatti è l’ultima in cui vedremo Terence Hill nei panni dell’iconico parroco in bici. Al suo posto, dalla quinta puntata quindi, subentrerà la new entry Raoul Bova. E sarà sicuramente interessante capire in che modo i personaggi si relazioneranno con il nuovo arrivato.

