Bridgerton 2 sembrava quasi spacciata quando Regé-Jean Page ha annunciato che non sarebbe tornato nei panni del Duca di Hastings. Invece ShondaLand è andata avanti senza scomporsi troppo e lo showrunner Chris Van Dusen ha approntato una seconda stagione con una nuova coppia al centro della trama, più o meno fedelmente rispetto alla saga letteraria cui la serie si ispira. Il risultato è stato, per molti, addirittura più convincente del primo tentativo, e ora i dati lo confermano.

Bridgerton 2 ha sottratto alla prima stagione dello stesso show il primato di serie tv in lingua inglese più popolari di tutti i tempi. Netflix lo ha reso noto tramite la sua Top10 settimanale, confermando un risultato incredibile in meno di un mese: al 17 aprile, la seconda stagione del period drama ShondaLand aveva raggiunto 627,11 milioni di ore visualizzate a partire dal debutto il 25 marzo scorso.

L’esultanza per il successo di Bridgerton 2 è affidata, come sempre quando si tratta di annunci dell’universo Bridgerton, alla penna di Lady Whistledown, il personaggio che nella serie tesse la trama dei pettegolezzi dell’alta società inglese dell’età della Reggenza.

Dopo quattro settimane in cima alla lista della tv inglese, Lady Whistledown è molto lieta di rivelare che la stagione 2 di Bridgerton è salita al primo posto nell’elenco dei più titoli popolari con 627,11 milioni di ore visualizzate, davanti alla stagione 1 di Bridgerton al secondo posto posto. Con questo diventa la prima serie in assoluto a detenere sia il primo che il secondo posto in una lista delle più popolari. Questa settimana, la stagione 2 ha registrato 66,61 milioni di ore visualizzate ed è apparsa nella Top 10 in 88 paesi.

Numeri che parlano da soli, quelli di Bridgerton 2: la seconda stagione ha scalzato la prima, in modo del tutto inaspettato considerando la delusione iniziale del pubblico per il forfait di Page che non ha voluto nemmeno concedersi un cameo nel nuovo capitolo (a differenza della sua co-protagonista Phoebe Dynevor, tornata in scena come Daphne Bridgerton). Per farsi un’idea di quanto sia diventata popolare Bridgerton 2 in meno di un mese dall’esordio, basti pensare che ha replicato e superato superato il successo della prima stagione, che si era fermata – si fa per dire – a 625,49 milioni di ore visualizzate nei suoi primi 28 giorni su Netflix. Entrambe le stagioni restano comunque molto indietro rispetto alla prima serie Netflix più vista in assoluto tra quelle non in lingua inglese, primato che resta a Squid Game con l’incredibile record di 1,65 miliardi di ore di visione nelle prime quattro settimane sullo streamer.

Non stupisce che Bridgerton 2, nel finale di stagione, abbia già posto le basi per il terzo capitolo, sulla cui trama sono già trapelati alcuni dettagli. Netflix ha già rinnovato la serie anche per una quarta stagione e potenzialmente il progetto potrebbe proseguire fino all’ottava, per coprire tutti i libri di Julia Quinn dedicati ai fratelli Bridgerton.

