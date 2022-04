Ci sarà anche Gianni Morandi al Jova Beach Party 2022? L’amicizia e la stima tra i due artisti italiani potrebbe sfociare nella partecipazione di Gianni Morandi ad una o più tappe della nuova tournée estiva di Lorenzo. I due hanno già collaborato e sul palco del Festival di Sanremo hanno calcato il palco insieme duettando sulle note di una serie di successi dell’uno e dell’altro per regalare al pubblico di Rai1 uno dei momenti più belli dell’ultima edizione della kermesse.

Non solo: Gianni Morandi era in gara con un pezzo che Jovanotti aveva scritto per lui, Apri Tutte Le Porte, e ha ottenuto un eccellente terzo posto, conquistando di serata in serata l’apprezzamento del pubblico fino all’ultimo gradino del podio. Prima di lui, i vincitori Mahmood e Blanco e la cantante Elisa (secondo posto).

I progetti di Morandi e Jovanotti potrebbero non essere ancora finiti. Ci sarà anche Gianni Morandi al Jova Beach party, forse. Il 19 aprile 2022, Morandi e Jovanotti hanno trascorso insieme alcune ore e Gianni ha condiviso una foto sui social raccontando ironicamente ai fan di aver fatto il provino per il Jova Beach Party che in estate toccherà le spiagge italiane.

“19 aprile.Oggi ho fatto un provino per il #jovabeachparty2022. L’avrò convinto? Lorenzo Jovanotti Cherubini“, scrive su Facebook tra l’entusiasmo dei fan che sarebbero molto felici di vederlo sul palco con Lorenzo questa estate.

Il Jova Beach Party

Il Jova Beach Party è stato annunciato a novembre 2021 e riporterà Jovanotti dal vivo dopo l’interruzione degli spettacoli musicali a causa della pandemia. I biglietti sono in vendita su TicketOne e nei circuiti autorizzati, sia online che nei punti vendita fisici. Di seguito le date:

2 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) SpiaggiaBell’Italia

3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN)Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 AGOSTO 2022 – CASTELVOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

27 AGOSTO 2022 – CASTELVOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

2 SETTEMBRE 2022 –VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

3 SETTEMBRE2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 –BRESSO – MILANO Aeroporto