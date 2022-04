Il finale di Perry Mason su Rai4 risolverà l’omicidio del piccolo Charlie? Stasera 20 aprile andranno in onda gli ultimi due episodi della serie crime HBO che rielabora il personaggio del celebre avvocato creato dalla penna dello scrittore statunitense Erle Stanley Gardner.

Si parte con l’episodio 1×07, di cui vi riportiamo la sinossi:

Viene rivelato l’amaro passato di Alice; Perry collega i cospiratori e il loro motivo finanziario. Il processo è caoticamente interrotto; Pete perde Seidel. La fattoria di Mason viene messa all’asta; Ennis impazzisce. Arriva la Pasqua; Alice e Birdy giungono a un bivio.

Nel finale di stagione, l’episodio 1×08:

Della presenta un ostinato Mason con il suo caso per aver messo Emily sul banco dei testimoni; Mason, Strickland, Della e Drake tentano di risolvere le questioni in sospeso mentre il processo volge al termine.

La seconda stagione di Perry Mason ci sarà: nonostante la serie sia stata concepita come limitata, la HBO l’ha rinnovata dopo l’inaspettato successo in termini di ascolti negli Stati Uniti. Le riprese stanno per concludersi, e sappiamo che l’azione si sposterà nel futuro di qualche anno, più precisamente nel 1933.

Quando la vedremo in onda in Italia? Ci sono buone possibilità che potrebbe essere trasmessa su Rai4 nel corso del 2023, dopo il lancio in patria.

Nel cast di Perry Mason: Matthew Rhys interpreta il detective Perry Mason; Juliet Rylance è Della Street; Chris Chalk è Paul Drake; Shea Whigham è Pete Strickland; Tatiana Maslany interpreta sorella Alice McKeegan; e John Lithgow nel ruolo di E. B. Jonathan. La serie è un prequel ideato da Rolin Jones e Ron Fitzgerald, già sceneggiatori e produttori di Weeds e produttori di Boardwalk Empire e Westworld. Tra i produttori anche il divo hollywoodiano Robert Downey Jr.

L’appuntamento con il finale di Perry Mason su Rai4 è alle 21:20.

Continua a leggere su optimagazine.com.