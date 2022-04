Bisogna tenere d’occhio il Samsung Galaxy S10 nel corso dei prossimi mesi, soprattutto in relazione alla possibile distribuzione dell’aggiornamento con Android 13. Le notizie raccolte in queste settimane su un tema tanto delicato per il pubblico sono frammentarie e vi dico subito che, ad oggi, non consentano di trarre conclusioni definitive. Ecco perché, dopo avervi dato in anteprima la notizia relativa all’immediata diffusione della patch di aprile con il nostro recente articolo, diventa importante capire come possano evolvere le cose a medio termine per la serie in questione.

Prospettive per il Samsung Galaxy S10 con l’aggiornamento Android 13

Quali sono i presupposti ad oggi? Un interessante punto della situazione di SamMobile consente di mettere a fuoco l’intera vicenda, fermo restando che i dubbi sulla compatibilità tra l’aggiornamento Android 13 ed il Samsung Galaxy S10 restino. Sulla carta, effettivamente, ci dovrebbero essere poche speranze. I quattro dispositivi che fanno parte di questa famiglia, infatti, sono stati lanciati sul mercato con Android 9 Pie. Dettaglio non secondario, in quanto questo significa che Android 12 dovrebbe l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo per i suddetti device.

Allo stato attuale, la politica del produttore coreano appare molto chiara, se pensiamo che sono sono stati promessi solo tre aggiornamenti di un certo rilievo. Un discorso differente potrebbe essere fatto per il Samsung Galaxy S10 Lite, device chiave in questa analisi, essendo stato lanciato praticamente con Android 10. A quel punto, diventerebbe cruciale capire se il Galaxy S10 Lite possa tirare dentro anche gli altri modelli della serie, in merito ai discorsi inerenti Android 13, oppure se avverrà l’esatto opposto.

In linea puramente teorica, appare complicato che l’aggiornamento con Android 13 possa arrivare sui Samsung Galaxy S10. Per questi modelli, infatti, ora ci aspettiamo solo aggiornamenti di sicurezza, fermo restando che quelli smetteranno di arrivare regolarmente tra circa un anno.