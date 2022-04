L’Inter è la prima finalista di Coppa Italia dopo aver battuto il Milan per 3-0; questa sera, mercoledì 20 aprile, toccherà a Juventus-Fiorentina sfidarsi per decretare la seconda finalista. Nel match di andata i bianconeri vinsero di misura con una sfortunata autorete di Venuti. L’attesissima sfida si terrà all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 21.00. La compagine allenata da mister Allegri punta alla finale partendo leggermente in vantaggio proprio grazie all’1-0 ottenuto al Franchi. Una rete abbastanza pesante, dato che in Coppa Italia vige ancora la regola dei gol fuori casa che valgono doppio in caso di parità. I toscani guidati da mister Italiano è chiamata ad una vera e propria impresa a Torino per cercare di rovesciare le sorti della qualificazione e strappare il pass per la finalissima, che si terrà all’Olimpico di Roma l’11 maggio.

Ricordiamo che, a partire da quest’anno, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva i match di Coppa Italia. Quindi, come per Inter-Milan di ieri sera, anche la semifinale di ritorno della coppa nazionale tra Juventus e Fiorentina sarà visibile in chiaro su Canale 5. Tuttavia, per coloro che invece vogliono seguire la partita in diretta streaming, sarà possibile farlo collegandosi a Mediaset Play, ossia il servizio streaming gratuito messo a disposizione per smartphone, tablet e PC, oppure collegandosi sul sito ‘sportmediaset.it‘. La super sfida decisiva tra la Vecchia Signora e la Viola sarà commentata dalla voce di Massimo Callegari e con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina, in programma questa sera alle ore 21.00. La vincitrice del match sfiderà in finale l’Inter di Simone Inzaghi:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata;

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

