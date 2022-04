Da alcune ore non funziona la mail Teletu, considerando le segnalazioni trapelate oggi dagli utenti ancora legati a questo servizio. Ne abbiamo parlato a più riprese nelle ultime settimane, mentre di recente la situazione sembrava essersi stabilizzata. Proviamo a fare il punto, stando ad alcuni dettagli raccolti in mattinata per tutti coloro che non riescono ad accedere alla casella di posta elettronica. Il tutto, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali utili per fare chiarezza su una questione che non è mai definitivamente tramontata qui in Italia.

Non funziona la mail Teletu il 20 aprile: cosa sappiamo fino a questo momento

Allo stato attuale, ad alcuni utenti non funziona la mail Teletu a buona parte del pubblico. Secondo quanto trapelato poco fa, ci sono segnalazioni secondo cui rischia di apparire il messaggio che segue: “La connessione non è privata. Gli utenti malintenzionati potrebbero provare a carpire le tue informazioni da webmail.teletu.it (ad esempio, password, messaggi o carte di credito). Ulteriori informazioni

NET::ERR_CERT_DATE_INVALID“. Dettaglio non secondario, allo stato, quello che ho appena portato alla vostra attenzione.

Sostanzialmente, se non funziona la mail Teletu, apparentemente, è per un certificato scaduto a mezzanotte. Ecco perché la situazione che si è venuta a creare oggi crea discussioni. Un certificato scaduto, dunque, andrebbe ad escludere i problemi trapelati tra febbraio e marzo, quando il discorso ha coinvolto la presunta volontà di sospendere il servizio da parte dell’azienda. La questione sarà più chiara solo nelle prossime ore, in attesa di una possibile comunicazione ufficiale da parte dell’assistenza tecnica.

Detto che non funziona la mail Teletu, è possibile che la problematica venuta a galla questo mercoledì sia risolvibile nel giro di poche ore. Fateci sapere se avete riscontrato anomalie nel corso della mattinata.