Chi sente parlare dei concerti dei Subsonica in estate potrebbe rimanere interdetto, visto che la band torinese è già sul palco con il tour dei club Microchip Temporale Club Tour. Eppure il 2022 è un anno importante, perché segna i primi 20 anni di Amorematico (2002), il fortunato disco in cui troviamo le super hit Nuvole Rapide e Nuova Ossessione. Per questo i Subsonica passeranno l’estate nel nome del groove con un ciclo di concerti dedicato alle celebrazioni.

Da Legnano (MI) a Modena, i concerti dei Subsonica in estate celebrano quel momento in cui, grazie al successo di Amorematico che rappresentò il passo in avanti della band torinese, i loro concerti sono diventati una gigantesca pista da ballo. Di seguito il calendario completo:

venerdì 8 luglio 2022 – Rugby Sound Festival, Legnano (MI) € 34,50

venerdì 15 luglio 2022 – Sherwood Festival, Padova € 28,75

giovedì 11 agosto 2022 – Beat Full, Bagheria (PA) € 31,05

sabato 13 agosto 2022 – Ellenic Festival, Agrigento

venerdì 26 agosto 2022 – Anfiteatro Maria Pia, Alghero (SS) € 34,50

sabato 10 settembre 2022 – Festa Dell’Unità, Modena € 25,00

I Subsonica aggiungono che ci saranno altre date, ma “si potranno contare sulle dita di una mano”. Ecco il messaggio rivolto ai fan:

“Vi sarete domandati perchè in questo club tour mancavano alcuni tra i brani più attesi in scaletta. Alcuni ce l’hanno chiesto direttamente. La risposta è che questa estate partirà un atmosferico tour basato sul groove, quello che mosse le “nuvole rapide” proprio 20 anni fa. E ci sarà da ballare”.

L’ultimo disco in studio dei Subsonica è Mentale Strumentale (2020), preceduto da Microchip Temporale (2019) che celebrava i 20 anni del capolavoro indiscusso Microchip Emozionale (1999). Per l’occasione la band torinese ha riproposto tutti i brani del disco in chiave rivisitata e con un duetto per ogni traccia, da Achille Lauro per Il Mio DJ a Motta per Tutti I Miei Sbagli, ma troviamo anche Elisa in Lasciati e Lo Stato Sociale in Liberi Tutti.

L’ultimo disco di inediti, invece, è 8 (2018). Nel frattempo il frontman Samuel Romano ha pubblicato il suo secondo album di inediti Brigatabianca nel 2021 mentre il suo ultimo singolo è Elettronica (2022). Per il momento non è dato sapere se nel futuro più immediato ci sia un nuovo album in studio per la band, ma durante i concerti dei Subsonica in estate potrebbero non mancare le sorprese.