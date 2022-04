Barbara d’Urso ringrazia per i picchi di ascolti sui social ma, anche questa volta, le polemiche non mancano. La regina di Canale5, almeno un tempo, ha deciso di accettare la sfida del prime time di Italia1 con tutto quello che questo significa visto che le complicazioni di certo non mancano. Anche ieri sera la d’Urso ha preso il timone de La Pupa e il Secchione mettendo in gioco i suoi concorrenti e riportando in studio anche Paola Caruso che ha avuto modo di chiarire le cose, almeno in teoria, con Mila Suarez.

Nonostante tutti gli sforzi fatti la conduttrice e la sua versione de La Pupa e il Secchione Show sono crollati al picco. Il crollo degli ascolti è dovuto soprattutto al match Inter-Milan andato in onda su Canale5 proprio in prima serata ma è vero anche che l’edizione di quest’anno non ha registrato i record che forse tutti si aspettavano alla luce della nuova formula da ‘reality’.

Qualcuno pensa che sia proprio questa scelta ad aver messo in ginocchio il programma mentre altri ancora, come la stessa padrona di casa, parlano di ottimi ascolti, nonostante tutto. Proprio poco fa Barbara d’Urso sui social ha addirittura parlato di picchi di ascolti ieri sera e in molti nei commenti le hanno consigliato di scendere dal piedistallo e parlare di numeri reali, ma dove sta la verità?

Ieri sera La Scogliera dei Misteri ha appassionato 3.205.000 spettatori pari al 14.4% mentre la semifinale di Coppa Italia Inter-Milan ha registrato 6.890.000 spettatori pari al 28.9%, arriva terzo La Pupa e il Secchione Show su Italia 1 con 1.187.000 spettatori con il 7.7% di share. La d’Urso sui social ringrazia e rilancia: “Buongiorno! Grazie per tutti voi che ieri sera avete visto su Italia1 #lapupaeilsecchioneshow nonostante la partitona Inter-Milan!! ❤️❤️Grazie per i nostri amati picchi del 16% di share e di quasi 2 milioni di spettatori! E martedì prossimo c’è la SEMIFINALE!!”.

Contenta lei…