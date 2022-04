Occhio al prossimo aggiornamento WhatsApp. Cambiamenti molto interessanti sono in arrivo per l’app di messaggistica più utilizzata al mondo che è sempre alla ricerca di costanti miglioramenti per rendere perfetta l’esperienza utente. L’ultima novità che riguarda WhatsApp è la possibilità di oscurare solo alle persone indesiderate quando è stato eseguita l’ultima entrata nella chat. Sappiamo come, per questioni di privacy, si può evitare di far scoprire ai propri contatti quando è avvenuto l’ultimo accesso sull’app di messaggistica, ma è un tipo di opzione che fino ad ora riguardava l’intera rubrica.

Cosa cambia con l’aggiornamento WhatsApp sul nostro accesso da oscurare a parte dei contatti

Altro capitolo sull’aggiornamento WhatsApp, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Qualcosa però sta cambiando per questa funzionalità e sono stati come sempre gli esperti di WABetaInfo a scovare la novità a riguardo. Nel prossimo aggiornamento di WhatsApp si avrà modo di poter scegliere di oscurare il momento in cui si entra sull’app a una persona o a un gruppo di persone che riteniamo “indesiderate“. In questo modo non bisognerà dare alcuna spiegazione se si decide di non rispondere ad un messaggio su WhatsApp anche se si è online, anche perché il contatto a cui non vogliamo rispondere non verrà mai a conoscenza dell’ultimo accesso.

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, oltre alle voci “tutti” o “i miei contatti”, apparirà anche quella “i miei contatti tranne…” quando si vorrà attuare l’opzione di non mostrare l’orario dell’ultimo collegamento avvenuto sulla chat. Questa nuova funzione sarà sicuramente molto gradita a molti utenti, in questo modo si deciderà di oscurare l’orario di ultima apparizione su WhatsApp solo ad alcuni contatti meno graditi. Si tratta di una novità scovata in beta e con molta probabilità potrà arrivare con il prossimo aggiornamento dell’app di messaggistica, ma non è l’unica funzione di rilievo che dovrebbe fare la sua comparsa su WhatsApp.

Si parla infatti da tempo anche della possibilità di rispondere con le reazioni ai vari messaggi ricevuti, come insomma accade da tempo su Telegram o Facebook. Questo permetterà di reagire ad un messaggio ricevuto su WhatsApp semplicemente con un cuore o altra faccina cliccando due volte su di esso. Non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento WhatsApp.