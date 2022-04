Ci sono nuovamente segnali che arrivano direttamente dal mondo Apple a proposito del tanto atteso aggiornamento iOS 15.5, da prendere nuovamente in considerazione stamane. Tutto ruota attorno alla seconda beta, di cui si parla tanto il 20 aprile. Come stanno le cose? Dopo aver fatto il punto della situazione con il rilascio iniziale di Apple, stando al nostro articolo di poche settimane fa, impossibile non portare alla vostra attenzione l’ultima fatica del colosso di Cupertino. Il tutto, in attesa che l’upgrade sia disponibile in versione stabile per tutti.

Come evolve l’aggiornamento iOS 15.5 dopo il rilascio della seconda beta ufficiale dai tecnici

Allo stato attuale, non possiamo aspettarci rivoluzioni attraverso l’aggiornamento iOS 15.5. Neanche sul fronte batteria, come del resto vi avevo anticipato con un altro approfondimento. Per farvela breve, occorre partire dal presupposto che iOS 15.5 e iPadOS 15.5 sono aggiornamenti minori rispetto alle versioni precedenti di iOS 15 e il numero di modifiche è limitato. Dunque, occorre guardare in faccia alla realtà, rimandando ad iOS 16 ogni tipo di discorso più complesso. Qualche considerazione a margine, però, può essere fatta.

Apple potrebbe rilasciare un’app Apple Classic in un prossimo futuro non così distanti, al punto che ci sono riferimenti ad essa nella versione beta. Tuttavia, ad oggi risulta non ancora disponibile. Apple sta utilizzando l’aggiornamento di iOS 15.5 per gettare le basi verso una nuova funzionalità, tramite la quale gli sviluppatori di app di aggiungere un collegamento a un sito Web esterno. Il tutto, allo scopo di registrarsi e gestire account al di fuori dell’App Store. Una piccola svolta, che richiede ancora del lavoro prima di essere definita al meglio.

Per il resto, vi terrò aggiornati sulle impressioni degli sviluppatori in merito alla seconda beta dell’aggiornamento iOS 15.5, soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria.