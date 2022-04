A Roma sono in corso le registrazioni per la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che verrà trasmessa su Canale 5 sabato 23 aprile 2022. Cosa vedremo?

Sono trapelate in rete, via Twitter, le prime anticipazioni su Amici, per quanto riguarda la nuova puntata della fase serale che vedrà un altro concorrente lasciare il programma. Maria De Filippi ha infatti comunicato ai concorrenti, nella scorsa puntata, che le doppie eliminazioni sono terminate.

Se nei primi appuntamenti del serale, dunque, sono stati ben due i concorrenti a lasciare il programma ogni settimana, a partire dalla scorsa puntata un solo concorrente lascerà il talent show dopo le tre manche che vedranno, come sempre, tre concorrenti a rischio eliminazione.

I docenti di canto e di ballo di Amici ne potranno salvare solamente due e la sesta puntata del serale in onda sabato 23 aprile non farà eccezione.

Anticipazioni Amici 2021, spoiler puntata 23 aprile

Un amatissimo cantante di Amici è a rischio eliminazione nella puntata di sabato 23 aprile. Si tratta di LDA, figlio d’arte del cantante campano Gigi D’Alessio. LDA è tra gli eliminati provvisori al ballottaggio ma non è detto che lasci il programma.

Le squadre della sesta puntata del serale sono così composte:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (LDA, Luigi, Michele)

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro (Alex, Nunzio, Serena, Sissi)

Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Albe, Dario)

In giuria Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto, pronti a commentare e giudicare le performance di cantanti e ballerini del serale. Ospite comico in studio Nino Frassica.

Nunzio, Dario e LDA sono gli eliminati provvisori, come si legge su Twitter e sul sito Il vicolo delle news. La scelta dei docenti è stata quella di salvare immediatamente Dario lasciando al ballottaggio finale Nunzio e LDA.