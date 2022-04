Il Maresciallo Fenoglio è la nuova fiction destinata alla prossima stagione televisiva di Rai1, con protagonista Alessio Boni. Prodotta da Clemart e Rai Fiction, la serie è tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio dedicati al personaggio del maresciallo Pietro Fenoglio. Il prolifico scrittore ed ex magistrato firma anche la sceneggiatura dell’adattamento, insieme ad Antonio Leotti, Doriana Leondeff e Oliviero Del Papa.

La regia de Il Maresciallo Fenoglio è affidata ad Alessandro Casale, che si è già distinto proprio su Rai1 per aver diretto la miniserie Vostro Onore, adattamento del format israeliano Kvodo del 2017, con protagonista Stefano Accorsi.

Il Maresciallo Fenoglio è ambientato nella Bari degli anni ’90: le riprese si svolgeranno tra città e provincia a partire dall’estate. In previsione del primo ciak tra fine giugno e inizio luglio, sono già in corso i casting per figurazioni da impiegare sul set: si cercano sia uomini che donne di età compresa tra 18 e 80 anni, con diverse caratteristiche, purché siano residenti in Puglia (info a figurazionimail@gmail.com).

Alessio Boni ha presentato il progetto de Il Maresciallo Fenoglio al Bif&st 2022, insieme alla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: l’attore ha letto alcuni estratti relativi al personaggio del romanzo di Carofiglio durante la tredicesima edizione del Bari International Film Festival, il festival internazionale del cinema e della cultura audiovisiva che si tiene ogni anno nel capoluogo pugliese. L’attore è poi partito in missione con la Fondazione Cesvi al confine con l’Ucraina per assistere i profughi provenienti dalle città assediate dalla guerra.

Questa la sinossi de Il Maresciallo Fenoglio, attesa su Rai1 nel 2023.

Bari, 1992. A distanza di sei mesi dall’incendio doloso del Teatro Petruzzelli sono giorni di fuoco: agguati, uccisioni, casi di lupara bianca stanno creando un clima di terrore. Il maresciallo Pietro Fenoglio, un piemontese che da dieci anni presta servizio nel Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Bari, intuisce che l’esplosione di violenza senza precedenti che sta insanguinando la città riguarda la nascita di una vera e propria mafia locale, non più costola di quelle già presenti al Sud e altrettanto efferata.

