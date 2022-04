Il Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà il supporto alla SPen, anche se potrebbe non essere incorporato nella scocca dello smartphone pieghevole. Il leaker Ice universe è intervenuto sulla questione, facendo portavoce dell’indiscrezione (data l’autorevolezza della fonte non abbiamo motivo di credere siano voci infondate). Secondo il tipster, il colosso di Seul avrebbe deciso di rinunciare all’alloggio della SPen nel corpo del Samsung Galaxy Z Fold 4 per ottenere un dispositivo più compatto, che sarà più piccolo e sottile rispetto a quello di passata generazione (parso un po’ troppo ingombrante per certi versi).

Galaxy Z Fold4 will not have built-in S Pen. Fold4 will be a little smaller and thinner. This is correct. No one likes a brick. — Ice universe (@UniverseIce) April 19, 2022

In ogni caso, il supporto al pennino è fuori dubbio, visto che pare essere stata avviata anche la sua produzione di massa (lo ha fatto sapere Mukul Sharma, un altro leaker di fama internazionale). Il Samsung Galaxy Z Fold 4 verrà probabilmente presentato nel corso dell’estate (agosto dovrebbe essere il mese indicato). Non escludiamo che il produttore asiatico riproponga un modello della SPen da utilizzare con il display flessibile del suo prossimo smartphone pieghevole. Del resto, un dispositivo spesso e ingombrante non è proprio quello che tutti vorrebbero, specie quando si parla di un terminale con lo schermo flessibile: il colosso di Seul lo sa bene ed ha quindi deciso di optare per l’allontanamento, dal corpo del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 4, dell’alloggio della SPen, che funzionerà comunque, anche se non potrà essere riposta nella scocca del dispositivo per i motivi che vi abbiamo poc’anzi spiegato.

Voi avreste preferito che il terminale avesse conservato il supporto alla SPen integrata o che, come pare essere in questo caso, godesse di un corpo più contenuto per quanto riguarda le dimensioni generali? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

