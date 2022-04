SONIA BENASSI Parte 1

SONIA BENASSI è una medium con lo straordinario dono di parlare con le anime che hanno lasciato il corpo in questo pianeta e vivono in una dimensione “senza più storia”, come mi ha detto Franco Battiato quando Sonia me lo ha fatto “incontrare”, dopo l’intervista.

Lei mi aveva contattato un anno fa, ma io sono restio ad entrare in questi mondi. Ho sempre declinato gli inviti a fare regressioni per capire chi sarei stato nelle vite precedenti. So quello che debbo fare in questa e temevo distrazioni a cercare nel passato lontano.

Poi alcune persone mi hanno parlato benissimo di Sonia e così ho deciso di andare a trovarla.

La telecamera è stata accesa fin dal mio arrivo, anche perché sapevo benissimo che, oltre ad alcuni cani, lei e Massimo, il marito, avevano una maialina ed ero curioso di vederla. Si comporta come un cagnolino e scodinzola quando è felice.

Siamo entrati in casa e Sonia mi ha portato giù per mostrarmi il luogo dove le persone che vanno a trovarla incontrano chi arriva da “altrove”. Per avere un appuntamento con lei possono passare anche più di due anni, a testimonianza del suo valore. Lei chiama questi dialoghi: canalizzazioni.

Nella lunga intervista che le ho fatto ho cercato di avere risposte a tutte le mie curiosità e capire il mistero di quello che riesce a fare.

Mi ha anche raccontato di aver avuto un contatto con David Bowie, di cui Massimo è grande fan, tanto che poi ha tradotto in inglese le parole che Bowie ha detto per farne una canzone che poi mi ha fatto ascoltare. Incredibile la somiglianza con i brani dell’ultima produzione del Duca Bianco.

Non ci si deve stupire neppure se Bowie abbia comunicato in italiano: nell’altra dimensione non esistono i parametri che abbiamo noi: lingue, tempo, emozioni… solo amore.

Dopo l’intervista abbiamo pranzato, poi Sonia si è offerta di farmi sperimentare quello che mi aveva raccontato. Siamo scesi ma non ho portato la telecamera. Ho solo registrato l’audio.

Lei, quando entra in un contatto con l’Anima che è venuta, scrive velocemente quello che le comunica. La perplessità che le avevo manifestato nell’intervista, cioè che lei potesse telepaticamente carpire informazioni dalla persone che le siedono di fronte, è stata immediatamente fugata. Mia mamma mi ha detto che era con i suoi genitori. Io ho faticato a ricordare i nomi dei miei nonni e Sonia mi ha girato il foglio dove li aveva già scritti: Ida e Primo.

Ogni Anima che arrivava per parlare con me mi diceva anche cose che neppure io ricordavo. Ad esempio, Sonia ad un certo punto ha alzato la testa e mi ha chiesto:

“Ma tu conoscevi Franco Califano?”

– Sì, ma non come amico. Perché?

“Perché è qui e ti ringrazia perché sei stato l’unico…”

– Vero, sono stato il solo a intervistarlo quando era agli arresti domiciliari e abbandonato da tutti.

“Esatto e per questo ti ringrazia”

Alla fine ho chiesto di salutare Franco Battiato. Sonia mi ha detto che era arrivato e ha iniziato a scrivere velocemente, in silenzio. A lungo. Poi mi ha letto un lungo messaggio che solo Franco poteva concepire così.

Il testo di quello che mi ha detto Battiato lo condividerò, forse, in futuro.

Alla fine mi sono reso conto che se avessi fatto questo esperimento prima dell’intervista, avrei documentato tantissime altre domande. Ma forse è meglio così. Già questa intervista genererà pareri estremamente contrastanti. Per questo Sonia mi ha chiesto di disattivare i commenti sotto al video. Anche perché a volte occorre ascoltare in silenzio, senza la frenesia di esternare il proprio pensiero.

ASCOLTARE è la magia che dobbiamo imparare per iniziare ad aprirci ad altri mondi.

Ho suddiviso questa lunga intervista in 3 parti.

Nella 1a c’è la mia presentazione, doverosa alla luce di quello che ho scritto qui (ma mi sono reso conto che la maggioranza delle persone non leggono le descrizioni dei video), l’arrivo a casa di Sonia e Massimo, gli animali, la casa e il luogo dove lei incontra le Anime.

Nella 2a parte l’intervista con Sonia, in cui interviene anche Massimo.

Nella 3a parte la musica, in quanto Sonia è anche una pianista classica, e il brano ispirato da Bowie. Il mio commento a caldo dopo aver fatto, guidato con lei, un incontro con le anime che hanno fatto parte della mia vita e che adesso sono dall’altra parte. Poi, alla fine, siamo fuori in giardino tra tutti i suoi animali.

