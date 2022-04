Da oggi 19 aprile nuove rimodulazioni Vodafone sono state annunciate dall’operatore. Si tratta di modifiche unilaterali del contratto che comporteranno un aumento di spesa telefonica mensile da parte dei clienti variabile, in base al piano di riferimento. L’ufficialità del rincaro è stata riportata sul sito del vettore, nella sua apposita sezione “Vodafone Informa” e gli utenti impattati stanno ricevendo un messaggio che li mette al corrente della novità.

Non è disponibile, almeno per il momento, una lista completa dei piani impattati dalle ultime rimodulazioni Vodafone. Quello che è certo invece è che la portata degli aumenti varierà da un minimo di 50 centesimi fino ad un massimo di 3 euro per ogni mese di tariffazione. Proprio da oggi, i clienti colpiti dagli adeguamenti riceveranno notifica della modifica unilaterale del contratto e potranno avere ulteriori informazioni in merito chiamando il numero gratuito 42590 o contattando il servizio clienti 190.

Di contro al rincaro della spesa telefonica mensile, Vodafone rende gratuiti alcuni servizi, come quello di segretaria telefonica, quello denominato “chiamami” e ancora la possibilità di continuare a usufruire del piano anche in caso di esaurimento del traffico. A fronte della spesa maggiorata, saranno aumentati anche i giga inclusi nell’offerta, sempre in relazione al proprio piano. Altro cambiamento importante riguarda tutte le opzioni minuti, SMS, Giga aggiuntivi per cui non si pagherà più separatamente, così come sarà eliminato (dove presente) il costo mensile del piano SIM.

Naturalmente + prevista la possibilità di non accettare le ultime rimodulazioni Vodafone, scegliere dunque di recedere dal contratto e passare ad altro operatore. mantenendo il proprio numero e senza penali. Il diritto del consumatore potrà essere esercitato su voda.it/disdettalineamobile, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO). Ancora, si potrà procedere anche scrivendo una mail via PEC a disdette@vodafone.pec.it o chiamando il Servizio Clienti al numero 190 oppure 42590. Per l’operazione si avranno a disposizione 60 giorni dalla ricezione del messaggio di notifica del rincaro.

