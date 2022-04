Il nuovo OPPO A55s 5G è stato appena presentato in Cina, andandosi a collocare nella fascia media del mercato (segmento che il produttore sembra prediligere). Il device include uno schermo LCD da 6.5 pollici (1600 x 720 pixel) con frequenza di refresh rate a 60Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 a 7nm (Dual 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU), con GPU Mali-G57 MC2, 6/8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna (UFS 2.1), espandibile tramite microSD fino a 1TB.

Il telefono include il supporto DualSIM, mentre la parte software è affidata a ColorOS 11.1 basato su Android 11. La fotocamera posteriore presenta un sensore principale da 13MP (apertura f/2.2), uno macro da 2MP ed uno adibito alla funzione ritratto, sempre da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.4). Non mancano a bordo il lettore di impronte digitale disposto lateralmente e le connettività 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, USB-C, jack per le cuffie da 3.5mm, radio FM e GPS con GLONASS e Beidou. Il nuovo OPPO A55s 5G avrà una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica a 10W (non troppo veloce, ma non ci si poteva aspettare di sicuro di più da un device di questa categoria). Le dimensioni generali ammontano a 163,9 × 75,7 × 8,4mm, distribuite in un peso di 186 gr.

Il device è stato reso disponibile nelle colorazioni blu, oro e nero, ad un prezzo di circa 175 euro. Non sappiamo dirvi se il prodotto arriverà mai in Italia, anche se potrebbe essere davvero difficile vederlo dalle nostre parti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

